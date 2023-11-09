Сприятливі дні для посадки часнику та цибулі на зиму: очікуємо гарний урожай

Багато українців “веснувати” починають ще восени. Саме в цю пору городники садять часник і цибулю на зиму. Переважно місяць посадки — це жовтень, але можна і в листопаді. Про сприятливі дні для посадки часнику та цибулі на зиму — читай у нашому матеріалі.

Сприятливі та несприятливі дні для посадки озимого часнику

Здебільшого, озимий часник садять приблизно за 35-45 днів до початку постійних морозів. Найкраще північним регіонам України садити на початку жовтня, в середній смузі — в середині, а південні регіони можуть садити в кінці жовтня, а то й в листопаді.

Сприятливі дні для посадки часнику на зиму 2023 році:

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у жовтні — 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30;

у листопаді — це 3, 4, 12, 13, 14, 20, 23.

Несприятливі дні для посадки часнику на зиму 2023 році:

у жовтні – 13, 14, 15, 28;

у листопаді – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Сприятливі дні календаря — це одна справа, але без належного підбору ділянки, посадкового матеріалу та правильної посадки — урожаю не буде. Грядки мають добре освітлюватись сонцем та на них не повинна застоюватись вода.

Правила посадки часнику

Не рекомендують садити після часнику або цибулі. На ділянку можна внести перегній з розрахунку 1 кг на 5 м², 30 г суперфосфату та 20 г на 1 м² калійної солі, а потім перекопувати грядку. Головки часнику вибирати найбільші та розбираємо його на зубки. Зубки можна пересипати деревним попелом.

Озимий часник садять лише в суху погоду та в суху землю. Садити можна в ямки чи довгі борозни. Відстань між борознами повинна бути не менше 20 см, лунки роблять на відстані 15 см одна від одної. Зубки садять на відстані 8-10 см один від одного. Зубки засипають землею десь на 2 см.

Сприятливі та несприятливі дні для посадки озимої цибулі

Усе більшої популярності набирає посадка цибулі на зиму, адже вона дозволяє отримати урожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. Зараз можна придбати достатньо спеціальних озимих сортів, які готові витримати найсуворіші морози. В Україні її висаджують в проміжку з середини жовтня до початку листопада – за 30-35 днів до настання стійких холодів.

Сприятливі дні для посадки цибулі на зиму 2023 році:

у жовтні — 29-30;

29-30; у листопаді — 2-3, 9-11, 29-30.

Несприятливі дні для посадки цибулі на зиму 2023 році:

у жовтні — 13-15, 28;

13-15, 28; у листопаді — 12-14, 27.

Правила посадки цибулі восени

Обираємо ділянку, де раніше росли зернові (крім вівса), кукурудза, буряк, гірчиця, рапс, фацелія, помідори, огірки, салат, капуста. Не садити після бобів, картоплі, петрушки, селери. На одному місці можна вирощувати не більше двох років, так само не можна садити її відразу після часнику.

У цибулі слабка коренева система, тому їй потрібен родючий та легкий ґрунт. Найбільше підходять добре дреновані піщані ґрунти, удобрені компостом чи перегноєм. Ґрунт перед посадкою потрібно заздалегідь перекопати з перегноєм (5-6 кг на м²) і мінеральними добривами з розрахунку 10-15 г калійної солі та 20-25 г суперфосфату на м². Перед самою посадкою бажано розсипати по ділянці попіл з розрахунку 10 г на м². Повинна бути захищеність від вітру високими рослинами.

Озиму цибулю садять на рівну поверхню ґрунту в борозни глибиною приблизно 5 см. Відстань між борознами – 15-20 см, між цибулинками – 5-7 см. Насіння обов’язково має бути сухим. Після посадки накрити сухим листям чи гілками хвойних.

До речі, для тебе підійде наш матеріал, як підготувати часник до посадки восени. Дізнавайся, практикуй і отримуй хороший урожай.

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