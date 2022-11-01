Україна отримає вісім установок NASAMS: характеристики, дальність та точність установки

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 12:30
Nasams

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