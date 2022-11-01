Україна отримає вісім установок NASAMS: характеристики, дальність та точність установки

У США погодили передачу Україні восьми зенітно-ракетних установок NASAMS та боєприпасів до них, з яких два комплекси надійдуть у найближчому майбутньому і ще шість буде поставлено згодом.

Про це повідомляє Пентагон.

Комплекси потрібні Україні для посилення протиповітряної оборони. Такі ж установки використовують у 12 країнах світу, а США взяли її на озброєння як один із видів захисту Білого дому.

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Уже невдовзі установки розгорнуть в Україні. Усе про NASAMS, від характеристики до дальності, читай у нашому матеріалі.

NASAMS: де використовують протиповітряну оборону

Систему розробляли для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об’єктів.

Наприклад, саме NASAMS захищали повітряний простір над Осло, коли 44-й президент США Барак Обама отримував там у 2009 році Нобелівську премію миру.

Сполучені Штати обрали ці системи для захисту неба над Вашингтоном.

Серед інших NASAMS використовують Фінляндія, Нідерланди, Оман та Іспанія.

Саме іспанці перекинули на американську базу НАТО в Латвії ці ППО для захисту Балтійського регіону на тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Комплекс збиває літаки та крилаті ракети.

NASAMS: характеристики

Абревіатура NASAMS розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System.

Це розробка однієї з гігантів світової оборонної промисловості норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon.

Перше покоління цих систем представили ще у 1998 році. З того часу систему кілька разів удосконалили.

Високомобільна система була розроблена з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густонаселених територій та інших важливих об’єктів, а також армії.

Радіус дії — до 40 км (наскільки далеко, залежить від ракети):

звичайна ракета AMRAAM потрапляє у ціль на відстані до 20-25 км;

ракета AMRAAM ER (Extended Range) має радіус дії 40 км;

також є ракети, які можуть уразити авіацію на відстані понад 100 км.

Переваги комплексу NASAMS

він мобільний;

має високу точність (збиває 85% цілей);

вміє маневрувати, тож краще вражає цілі.

Ще одна перевага — це управління.

Пускові установки та радар можуть перебувати за 20 км від пункту управління.

Це дуже важливо з погляду безпеки. Також можна давати завдання окремим пусковим установкам та об’єднати їх у мережу.

ППО NASAMS: скільки ракет можуть випустити

Одна пускова установка NASAMS має шість ракет. Сама батарея (а це 9 або 12 установок) може за 12 секунд випустити близько 70 ракет.

У батарею також входять 3D-радари (AN/TPQ-64), що їх виробляє американська компанія Raytheon, кілька допоміжних сенсорів, командний пункт управління вогнем.

Також управління NASAMS можна поєднати з зенітно-ракетними системами більшої дальності, зокрема з Patriot.

NASAMS: ціна

Експортна ціна одного NASAMS — близько $65 млн. За цією ціною NASAMS купувала Литва у 2020 році. Але це експортна ціна, її не потрібно плутати з вартістю контракту уряду США із виробником.

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Фото: офіційний сайт корпорації Kongsberg