Свята

1 травня у 2025 році в Україні вихідний чи ні — роз’яснюємо, що каже закон

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Квітня 2025, 15:30
1 травня вихідний чи ні
Фото Pixabay
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