10 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

10 лютого можна відзначити цілу добірку свят! Адже в Україні та світі щодня відбувається щось цікаве. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яке сьогодні свято — про звичаї та традиції, прикмети, що припадають на 10 лютого 2024.
Щороку дата, на яку припадає Китайський Новий рік, визначається за національним китайським календарем. У 2024 Китайський Новий рік відзначать 10 лютого. Свято завжди проходить масштабно, з салютами, обов’язковими стравами та традиціями. Читай більше про Китайський Новий рік тут.
Всесвітній день зернобобових — щорічне свято, яке відзначають 10 лютого. Воно важливе для фермерів, які займаються вирощуванням цих культур. Свято проводять з 2018 року. Також у цей день розповідають про корисні властивості зернобобових культур для організму.
Щороку, в другу суботу лютого, проводять Всесвітній день кіно. Цьогоріч він припав на 10 лютого. Це свято розповідає про неймовірний розвиток, силу та натхнення, які ми отримуємо від кінематографу. Відсвяткувати цей день ти можеш переглядом цікавого фільму. Тримай добірку фільмів на різний настрій.
10 лютого є жартівливе свято Дайте ім’я своєму автомобілю. Якщо в тебе є авто, а цікавого імені для нього немає, саме час щось вигадати.
За новоюліанським церковним календарем, 10 лютого вшановують пам’ять священномученика Харлампія. Він разом з мучениками Порфирієм і Ваптосом, а також єпископом Магнезійським та їхніми дружинами постраждали за віру в Христа.
Їх піддали жорстоким тортурам, Харлампія катували багатьма способами, але він лишався цілим та неушкодженим. Коли він молився, траплялися дива, тому християнство поширювалося серед тих, хто бачив дива. За це Харлампія наказали вбити.
Під час останньої молитви Харлампій побачив Спасителя.
У цей день не можна лаятися, пліткувати та заздрити іншим людям. Крім цього, не відмовляй у милостині бідним. Не їж морепродукти 10 лютого та не вдягай чорне. Також можна відмовитися від важкої фізичної праці. Не позичай хліб та сіль.
За новим церковним календарем 10 лютого іменини відзначають: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван.
Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Масляну 2024.
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