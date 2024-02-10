10 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

10 лютого можна відзначити цілу добірку свят! Адже в Україні та світі щодня відбувається щось цікаве. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яке сьогодні свято — про звичаї та традиції, прикмети, що припадають на 10 лютого 2024.

10 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Китайський Новий рік

Щороку дата, на яку припадає Китайський Новий рік, визначається за національним китайським календарем. У 2024 Китайський Новий рік відзначать 10 лютого. Свято завжди проходить масштабно, з салютами, обов’язковими стравами та традиціями. Читай більше про Китайський Новий рік тут.

Всесвітній день зернобобових

Всесвітній день зернобобових — щорічне свято, яке відзначають 10 лютого. Воно важливе для фермерів, які займаються вирощуванням цих культур. Свято проводять з 2018 року. Також у цей день розповідають про корисні властивості зернобобових культур для організму.

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Всесвітній день кіно

Щороку, в другу суботу лютого, проводять Всесвітній день кіно. Цьогоріч він припав на 10 лютого. Це свято розповідає про неймовірний розвиток, силу та натхнення, які ми отримуємо від кінематографу. Відсвяткувати цей день ти можеш переглядом цікавого фільму. Тримай добірку фільмів на різний настрій.

День Дайте ім’я своєму автомобілю

10 лютого є жартівливе свято Дайте ім’я своєму автомобілю. Якщо в тебе є авто, а цікавого імені для нього немає, саме час щось вигадати.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новоюліанським церковним календарем, 10 лютого вшановують пам’ять священномученика Харлампія. Він разом з мучениками Порфирієм і Ваптосом, а також єпископом Магнезійським та їхніми дружинами постраждали за віру в Христа.

Їх піддали жорстоким тортурам, Харлампія катували багатьма способами, але він лишався цілим та неушкодженим. Коли він молився, траплялися дива, тому християнство поширювалося серед тих, хто бачив дива. За це Харлампія наказали вбити.

Під час останньої молитви Харлампій побачив Спасителя.

Прикмети 10 лютого 2024

Мороз та сніг — перший місяць весни буде теплим.

Небо без хмар — літо буде дощовим.

Сніг на дахах — до щедрих урожаїв.

Ворони сидять високо на гілках — до снігопаду.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна лаятися, пліткувати та заздрити іншим людям. Крім цього, не відмовляй у милостині бідним. Не їж морепродукти 10 лютого та не вдягай чорне. Також можна відмовитися від важкої фізичної праці. Не позичай хліб та сіль.

Пам’ятні події 10 лютого в історії

У 1810 році відкрилася Одеська опера.

1919 року пішов у відставку голова Директорії Володимир Винниченко.

У 1940 році ОУН розкололася на мельниківців та бандерівців.

1992 року Україна та Південна Корея встановили дипломатичні відносини.

1995 року у Гостомелі сталася трагедія дослідного літака Ан-70.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем 10 лютого іменини відзначають: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Масляну 2024.

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