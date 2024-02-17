Свята

17 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 08:00
17 лютого: яке свято в Україні у 2024 році
Фото: Unsplash

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