17 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

17 лютого в Україні та світі відзначають різноманітні свята. Ми зібрали для тебе міжнародні та церковні, аби нічого не пропустити. Дізнайся більше про звичаї, традиції та забобони, і яке свято сьогодні 17 лютого — в нашому матеріалі.
Щороку, 17 лютого, у всьому світі відзначають День спонтанного прояву доброти. Свято має на меті нагадувати просту, але таку важливу річ: потрібно робити більше доброти та краще ставитися одне до одного.
Доброта та милосердя надихають, тож свято щороку стає популярнішим. Ти можеш відсвяткувати цей день, допомігши іншим, наприклад, нашим захисникам.
17 лютого також відзначають День кота в Європі. Україна — частина європейського суспільства, тож це свято чудово приживеться. Свято започаткували в Італії майже 30 років тому.
Відзначити це свято ти можеш подарунком для свого пухнастика, або ж якщо в тебе його немає, можна відвідати притулок чи зробити донат для котиків.
За новоюліанським церковним календарем, 17 лютого віряни вшановують великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон зазнав гонінь та мук за віру на початку IV століття. Під час служби в римській армії він тримав у таємниці своє віросповідання.
Пізніше він отримав знак від Бога, і мав принести себе в жертву. За зруйнування вівтаря богині Реї його кинули до в’язниці. Потім намагалися спалити на вогнищі, а після цього пробили груди списом. Мощі великомученика зберігаються в Сербії, у храмі Ново Хопово.
У цей день не варто ображати тварин, не можна гладити чужих собак. Варто приділити час здоров’ю та не відкладати лікування. Не треба спостерігати за зірками уночі в цей день. Не ходи до лісу. Також краще відкласти підстригання волосся.
За новим церковним календарем 17 лютого іменини відзначають: Анна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Пульхерія, Роман, Теодор, Федір.
Раніше ми ділилися календарем церковних свят на лютий 2024.
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