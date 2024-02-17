17 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

17 лютого в Україні та світі відзначають різноманітні свята. Ми зібрали для тебе міжнародні та церковні, аби нічого не пропустити. Дізнайся більше про звичаї, традиції та забобони, і яке свято сьогодні 17 лютого — в нашому матеріалі.

17 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День спонтанного прояву доброти

Щороку, 17 лютого, у всьому світі відзначають День спонтанного прояву доброти. Свято має на меті нагадувати просту, але таку важливу річ: потрібно робити більше доброти та краще ставитися одне до одного.

Доброта та милосердя надихають, тож свято щороку стає популярнішим. Ти можеш відсвяткувати цей день, допомігши іншим, наприклад, нашим захисникам.

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День кота в Європі

17 лютого також відзначають День кота в Європі. Україна — частина європейського суспільства, тож це свято чудово приживеться. Свято започаткували в Італії майже 30 років тому.

Відзначити це свято ти можеш подарунком для свого пухнастика, або ж якщо в тебе його немає, можна відвідати притулок чи зробити донат для котиків.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новоюліанським церковним календарем, 17 лютого віряни вшановують великомученика Феодора Тирона. Феодор Тирон зазнав гонінь та мук за віру на початку IV століття. Під час служби в римській армії він тримав у таємниці своє віросповідання.

Пізніше він отримав знак від Бога, і мав принести себе в жертву. За зруйнування вівтаря богині Реї його кинули до в’язниці. Потім намагалися спалити на вогнищі, а після цього пробили груди списом. Мощі великомученика зберігаються в Сербії, у храмі Ново Хопово.

Прикмети 17 лютого 2024

Птахи повертаються з вирію — до ранньої весни.

Бурульки на дахах — до щедрих урожаїв.

Стоїть густий туман — літо буде дощовим.

Пішов сніг — до щедрих урожаїв.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не варто ображати тварин, не можна гладити чужих собак. Варто приділити час здоров’ю та не відкладати лікування. Не треба спостерігати за зірками уночі в цей день. Не ходи до лісу. Також краще відкласти підстригання волосся.

Пам’ятні події 17 лютого в історії

1863 року — у Женеві заснували Міжнародний комітет допомоги пораненим. Невдовзі він став Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

1919 року — Директорія УНР звернулася до Антанти і США за допомогою у боротьбі проти більшовиків.

1938 року — на Соловецьких островах відбувся масовий розстріл в’язнів.

1955 року — Одеську кінофабрику переформували в Одеську кіностудію художніх фільмів.

2015 року — ЄС вперше визнав участь військ РФ в конфлікті з початку російсько-української війни. В оточеному Дебальцевому тривали вуличні бої.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем 17 лютого іменини відзначають: Анна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Пульхерія, Роман, Теодор, Федір.

Раніше ми ділилися календарем церковних свят на лютий 2024.

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