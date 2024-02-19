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19 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Лютого 2024, 11:15
19 лютого: яке свято в Україні у 2024 році
Фото: Pexels, Unsplash

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