19 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Часто люди запитують одне одного: “А чи знаєш ти, яке сьогодні свято?” Якщо відповіді немає, звертаються до інтернету. У мережі Інтернет можна знайти усі свята на будь-який день року: офіційні, не офіційні, жартівливі, релігійні тощо.

Ми розповімо, яке сьогодні свято 19 лютого та кого варто привітати з іменинами.

19 лютого — яке сьогодні свято

День Державного Герба

В Україні 19 лютого щороку відзначають День Державного герба України. Цей день обрали не випадково, адже саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила золотий Тризуб на синьому щиті як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба.

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Міжнародний день захисту морських ссавців

Цей день був заснований ще у 1986 році, започаткувала його Міжнародна китобійна комісія. 23 липня 1982 року МКК проголосувала за повну заборону китобійного промислу, від сезону 1985/1986 рр.

Заборона набула чинності 19 лютого 1986 року. Саме тому 19 лютого відзначають Міжнародний день захисту морських ссавців. Деякі екологічні організації у різних країнах присвячують цей день захисту якогось виду ссавців, над яким нависла загроза знищення.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 19 лютого

Згідно з новим церковним календарем, 19 лютого відзначають День пам’яті апостолів від сімдесяти святих Архипа і Филимона.

Є кілька версій того, ким були Архип і Филимон одне одному. В одному варіанті це були два брати, в іншому — Филимон був батьком Архипа. Обоє чоловіків присвятили життя служінню Богу.

За переказами, Филимона і його дружину Апфію хрестив сам апостол Павло. У своєму будинку, в місті Колосси, Филимон з дружиною влаштували церкву, де збиралися християни. Коли почав своє правління імператор Нерон, то почалося гоніння на християн та Филимона з дружиною. Під час одного з язичницьких свят натовп схопив подружжя та Архипа. Молодого чоловіка сильно поранили, а Филимона з Апфією засудили до побиття камінням. Усі троє загинули мученицькою смертю і зараховані до лику святих.

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Прикмети 19 лютого 2024

Часто за народними прикметами визначали погоду. Ці спостереження збирали роками наші предки, часто вони справді збувалися.

Якщо сьогодні світить яскраве сонце, то рік буде врожайний.

Якщо сьогодні випало багато снігу, то зелень сходитиме довго.

Як над будинком літатиме чайка, то лід скоро розтане.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна важко працювати, утім, не можна повністю лінуватися. Не варто лаятися, сваритися з оточенням і думати про погане. Треба підтримувати чистоту у будинку. Не варто відмовляти у допомозі, адже це може потім спіткати і тебе.

Пам’ятні події 19 лютого в історії

У 1900 році Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат Самостійна Україна.

У 1954 році було ухвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

У 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

У 2003 році в Києві відбулася прем’єра фільму Мамай, що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.

У 2014 році відбулося протистояння на Грушевського та Інститутській. У відповідь на ухвалення Верховною Радою України законів, спрямованих на звуження конституційних прав і свобод громадян, що відкривали шлях до масових репресій, із січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського розпочалося відкрите протистояння протестувальників із міліцією та внутрішніми військами. Апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Іменини сьогодні 19 лютого

Іменини 19 лютого відзначають Архип, Богдан, Федот, Дмитро, Євген, Микита, Макар, Максим, Федір.

У лютому віряни відзначають низку релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому 2024.

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