19 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Часто люди запитують одне одного: “А чи знаєш ти, яке сьогодні свято?” Якщо відповіді немає, звертаються до інтернету. У мережі Інтернет можна знайти усі свята на будь-який день року: офіційні, не офіційні, жартівливі, релігійні тощо.
Ми розповімо, яке сьогодні свято 19 лютого та кого варто привітати з іменинами.
В Україні 19 лютого щороку відзначають День Державного герба України. Цей день обрали не випадково, адже саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила золотий Тризуб на синьому щиті як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба.
Цей день був заснований ще у 1986 році, започаткувала його Міжнародна китобійна комісія. 23 липня 1982 року МКК проголосувала за повну заборону китобійного промислу, від сезону 1985/1986 рр.
Заборона набула чинності 19 лютого 1986 року. Саме тому 19 лютого відзначають Міжнародний день захисту морських ссавців. Деякі екологічні організації у різних країнах присвячують цей день захисту якогось виду ссавців, над яким нависла загроза знищення.
Згідно з новим церковним календарем, 19 лютого відзначають День пам’яті апостолів від сімдесяти святих Архипа і Филимона.
Є кілька версій того, ким були Архип і Филимон одне одному. В одному варіанті це були два брати, в іншому — Филимон був батьком Архипа. Обоє чоловіків присвятили життя служінню Богу.
За переказами, Филимона і його дружину Апфію хрестив сам апостол Павло. У своєму будинку, в місті Колосси, Филимон з дружиною влаштували церкву, де збиралися християни. Коли почав своє правління імператор Нерон, то почалося гоніння на християн та Филимона з дружиною. Під час одного з язичницьких свят натовп схопив подружжя та Архипа. Молодого чоловіка сильно поранили, а Филимона з Апфією засудили до побиття камінням. Усі троє загинули мученицькою смертю і зараховані до лику святих.
Часто за народними прикметами визначали погоду. Ці спостереження збирали роками наші предки, часто вони справді збувалися.
У цей день не можна важко працювати, утім, не можна повністю лінуватися. Не варто лаятися, сваритися з оточенням і думати про погане. Треба підтримувати чистоту у будинку. Не варто відмовляти у допомозі, адже це може потім спіткати і тебе.
Іменини 19 лютого відзначають Архип, Богдан, Федот, Дмитро, Євген, Микита, Макар, Максим, Федір.
У лютому віряни відзначають низку релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому 2024.
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