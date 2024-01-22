22 січня — яке сьогодні свято. Всеукраїнські та релігійні свята й традиції цього дня

Вислів про те, що кожен день — це свято зовсім не випадковий. Адже справді щодня у світі відзначають чималу кількість різних визначних дат. І якщо ти думаєш, а 22 січня — яке сьогодні свято, ми тобі неодмінно розповімо.

Детальніше про те, яке свято 22 січня відзначають в Україні та які історичні події відбулися у цей день — розповідаємо далі у матеріалі.

22 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День Соборності України

Це всеукраїнське національне свято, яке щорічно відзначають 22 січня — у день підписання Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це відбулося у 1919 році, і у 2024 році святкують 105 річницю від дня цієї події. Відзначати це свято в Україні почали вже після здобуття Незалежності, указом другого президента Леоніда Кучми у 1999 році.

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День світлого брауні

Щорічно 22 січня відзначають День світлого брауні — унікальних тістечок, відомих як “блонді”. Це свято вшановує солодощі зі смаком іриски, пропонуючи смачну альтернативу звичайним шоколадним брауні. Тож усім ласунам обов’язково варто придбати чи приготувати самостійно світлий брауні та насолодитися цим неповторним смаком.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим церковним календарем 22 січня християни відзначають День пам’яті апостола Тимофія. Він відомий як відданий учень апостола Павла і перший єпископ міста Ефес у доволі-таки молодому віці — від 30 до 35 років.

Також зазначимо, що апостол Тимофій входить до переліку 70 апостолів та вважається одним із найвідданіших послідовників Ісуса Христа.

Тимофій з’явився на світ у 17 році у місті Лістра, що в Малій Азії, і помер мученицькою смертю у 80 році в Ефесі, де він намагався перешкодити язичницьким обрядам і був убитий камінням обуреними ідолопоклонниками.

Прикмети 18 січня 2024

за вікном снігопад — влітку очікуй на добрий врожай;

якщо на вікні мороз залишив малюнки — до довгих холодів;

22 січня запітніло скло вдома — готуйся до потепління;

виглянуло сонце в обідній час — буде рання весна.

Що сьогодні не можна робити

22 січня не варто ходити до перукаря, аби змінити зачіску, адже у коханні можуть переслідувати невдачі. Окрім того, важливо утриматися від лайки, сварок та лихослів’я у цей день, відмовляти у допомозі, викидати сміття вночі та лінуватися.

Пам’ятні події 18 січня в історії

1506 — перша рота швейцарських гвардійців прибуває на службу до папи Юлія II.

1648 — початок повстання, відомого як Хмельниччина.

1861 — французький дослідник знайшов у Камбоджі храм Ангкор-Ват.

1918 — ухвалено IV Універсал, яким проголошено незалежність України.

1963 — підписання Єлисейського договору між ФРН і Францією.

1970 — перший політ Боїнга 747 з Нью-Йорка до Лондона.

1990 — масовий похорон жертв Чорного січня у Баку.

1992 — Роберта Боднар стає першою канадкою, що має українське коріння, неврологом у космосі.

1992 — Філіппіни визнають незалежність України.

1992 — Україна та Іран установили дипломатичні зв’язки.

2006 — Ево Моралес, представник корінного населення, стає президентом Болівії.

2010 — Степан Бандера отримує звання Героя України.

2014 — перші загиблі на Майдані Незалежності у Києві під час Революції Гідності.

Іменини сьогодні

22 січня іменини святкують: Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.

Раніше ми розповідали про нові дати у церковному календарі для вірян на 2024 рік.

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