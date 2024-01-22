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22 січня — яке сьогодні свято. Всеукраїнські та релігійні свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Січня 2024, 11:34
22 січня яке свято
Фото: Pexels, Unsplash

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