24 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня тисячі людей замислюються над тим, яке сьогодні свято. Багатьом хочеться дізнатися, які події відбулися цього дня раніше та чи не стосується якесь свято їх особисто.

Ми розповімо, яке свято 24 січня та кого варто привітати з іменинами.

24 січня — яке сьогодні свято

День зовнішньої розвідки України

Це свято встановили указом Президента 22 листопада 2018 року. Дату обрали не випадково, адже 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

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Від тієї миті у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів.

Міжнародний день освіти

Щороку 24 січня у світі відзначається Міжнародний день освіти, покликаний продемонструвати роль знань і навчання в підтримці миру та розвитку.

Це свято доволі молоде, встановили його у 2018 році, а вже наступного року відзначили цей день.

Це свято було проголошене 3 грудня 2018 року в Брюсселі на міжнародній конференції, присвяченій проблемам сучасної освіти. Ініціатором запровадження свята стала Нігерія.

Ідею африканської країни підтримали 58 держав-членів конференції. Опісля склали відповідну резолюцію на підтримку якісної рівноцінної освіти, яка була б доступна для кожної людини незалежно від її національності, статі та соціального стану. У засадах ООН вказано, що кожна людина повинна мати доступ до якісної освіти.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 24 січня

Згідно з новим церковним календарем, 24 січня відзначають День пам’яті Феодосія Антіохійського.

За переказами, Феодосій жив у 4-5 сторіччі. Його виховували у благочестивій родині, він вивчав слово Боже і трудився в храмі. Коли став дорослим, то відправився в Єрусалим на поклоніння святим місцям і відвідав святого Симеона.

Той передбачив Феодосію, що він збере навколо себе вірян і наставить сотні людей на шлях істинний. Після такого пророцтва Феодосій почав жити у печері, де 30 років провів у працях і молитві. До нього стали приходити люди, які шукали подвижницького життя, тоді була заснована свята обитель.

За своє життя чоловік поклав початок громадським монастирям в Палестині, рятував людей від бід і хвороб та вказував шлях тим, хто заблукав.

Прикмети 24 січня 2024

Часто за народними прикметами визначають погоду.

Якщо цього дня вранці пішов сніг, то вже ввечері буде сильний мороз.

Якщо на свято Феодосія тепло, то весна настане рано.

Якщо зараз на дахах висять бурульки, то у лютому буде тепло.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися та сваритися, відмовляти в допомозі, пліткувати та засуджувати.

Не варто лінуватися, треба зробити усю заплановану роботу.

Пам’ятні події 24 січня в історії

У 1918 році у ніч проти 25 січня проголосили незалежність України.

У 1923 році у Харкові створили літературну спілку Гарт.

У 1976 році сталася одна з найбільших у 20 сторіччі катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сідає на мілину танкер Olympic Bravery, який за три тижні розколовся навпіл.

У 1992 році Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.

У 1992 році Україна також встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

Іменини сьогодні 24 січня

Іменини 24 січня відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.

У 2024 році на українців чекають нові дати релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у 2024 році.

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