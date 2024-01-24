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24 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Січня 2024, 07:00
23 січня: яке свято в Україні у 2024 році
Фото: Pexels

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23 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

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