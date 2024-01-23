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23 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Даніела Долотова, журналістка сайту 23 Січня 2024, 07:00
23 січня яке свято
Фото: Unsplash

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