23 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Коли погода за вікном ще не дуже тішить, сонячне тепло не гріє, а календар вперто продовжує замість весни показує 23 січня, яке свято тоді хочеться себе запитати, щоб підняти настрій.

Якщо тобі не вдалось самостійно згадати щось приємне з пам’ятних дат, Вікна з радістю тобі допоможуть розібратись, яке сьогодні свято.

23 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День ручного письма

День ручного письма, або ж як його ще називають День почерку, щороку святкується з 1977 року, коли його заснувала Асоціація виробників письмових приладів.

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Відзначають це свято, щоб підкреслити важливість ручного письма, яке лишається віддзеркаленням самоідентичності тієї чи іншої людини, оскільки процес написання тексту синхронізує дії розуму та тіла.

Всесвітній день свободи

Всесвітній день свободи попри свою назву відзначається здебільшого у трьох країнах: на Тайвані, в Китайській Республіці та в Південній Кореї. У цих державах до цього свята проводяться відповідні заходи протягом усього місяця та мають щорічний характер.

День пиріжка

Думає, що сьогодні не твій день? Навіть не день народження? Тоді ти точно можеш відсвяткувати День пиріжка. Бо хто ж ще може бути настільки чарівним пиріжечком?

А ось у США, звідки бере свій початок свято, Національний день пирогів має особливе історичне значення, оскільки довгий час, поки переселені народи ще намагались облаштуватись на новій землі, люди не мали достатньо їжі, тому рятувались такими стравами як пироги. Тепер щороку у США у січні проводяться різні заходи, що приурочені саме Дню пиріжків.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

23 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають день пам’яті святого Климента та його учня Агафангела, які загинули за свою віру.

Також цього дня вшановують пам’ять святої Агати, яку вшановують як мученицю у різних християнських церквах.

Прикмети 23 січня 2023

якщо на деревах ти побачиш іній у цей день, значить літо буде прохолодним;

якщо буде сильна хуртовина, снігопад, значить буде й великий врожай;

якщо день буде сонячним, значить весна буде ранньою;

якщо буде сонце та мороз, тоді варто чекати на спекотний серпень;

якщо у цей день щебетатимуть голосно пташки, значить скоро знову будуть морози;

як побачиш білку, яка стрибає по деревах, тоді можна чекати на відлигу.

Що сьогодні не можна робити

не рекомендується спостерігати за зірками, які падають;

не варто лінитись у цей день, оскільки раніше вважалось, це може призвести до краху у найважливіших сферах життя людини;

не можна також проводити день на самоті;

не рекомендується лаятись чи сваритись;

варто у цей день відмовитись і від алкоголю;

натомість за повір’ями рекомендувалось жінкам готувати м’ясо, оскільки люди вважали — це принесе щастя.

Пам’ятні події 23 січня в історії

У 1593 році почався перший великий збройний виступ реєстрових козаків під проводом Криштофа Косинського проти адміністрації Речі Посполитої, інтереси якої на полі бою захищали війська Януша Острозького та Олександра Вишневецького.

У 1832 році народився французький художник-імпресіоніст Едуар Мане, відомий роботами Сніданок на траві, Олімпія та іншими.

У 1849 році народився український меценат, засновник Музею мистецтв імені Ханенків у Києві Богдан Ханенко.

У 1891 році народився український поет, перекладач та публіцист Павло Тичина.

У 1949 році народився український поет, перекладач Грицько Чубай, зокрема відомий поетичними книгами П’ятикнижжя та Плач Єремії, які були видані вже після смерті автора. Його син Тарас став лідером українського гурту Плач Єремії, який деколи перекладає вірші Грицька на музику.

У 1960 році швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі Трієст занурилися на дно Маріанської западини, що вважається найглибшою у Світовому океані. Вони сягнувши рекордної глибини у 10 916 метрів.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з В’єтнамом.

У 2002 році 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

23 січня 2015 року закінчились бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року. Українські захисники вийшли з аеропорту та закріпились на околицях міста.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Володимир, Геннадій, Клим, Климент, Іван, Йосип, Серафим, Теодор, Федір, Євдокія, Катерина, Катаріна, Макар.

А раніше ми також розповідали про День памʼяті захисників Донецького аеропорту та згадували разом хронологію подій.

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