26 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

У жовтні 2023 року ми та весь світ відзначаємо чимало свят — релігійних та міжнародних. І неодмінно запамʼятати всі та тримати в голові кожні дату — неможливо. Тож яке свято сьогодні, 26 жовтня, читай у нашому матеріалі.

Не забудь привітати всіх причетних зі святом!

26 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

26 жовтня світ відзначає чимало свят.

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Національне свято Австрії

26 жовтня 2023 року Австрія відзначає своє національне свято. Цього року дата припала на четвер.

Започаткували святкування у 1965 році й присвятили його оголошенню дня нейтралітету після Другої світової війни. Того дня країну покинули останні іноземні війська, серед яких були й військові СРСР, США, Великої Британії та Франції.

Сьогодні, 26 жовтня, по всій країні проводять урочисті та офіційні заходи. У музеях відбуваються безкоштовні екскурсії, а посольства держави в інших країнах відчиняють свої двері для австрійців, аби ті змогли доєднатися до святкування.

День інтерсекс-людей

Щорічно 26 жовтня світ відзначає день інтерсекс-людей. Вперше День відсвяткували у 2003 році.

Ідея створення належить Бетсі Драйвер і Емі Кояма. Це заходи для залучення уваги до проблем порушення прав інтерсекс-людей.

26 жовтня — день першої публічної демонстрації інтерсекс-людей, що пройшла в Бостоні в 1996 році.

День жалоби в Лівії

Традиційно 26 жовтня в Лівії вшановують жертв італійської колонізації, що почалася з 1911 та тривала до 1943 року. Цей день також називають Днем жалоби.

Міжнародний день запобігання опікам

Щорічно у третій декаді жовтня відзначають Міжнародний день запобігання опікам.

Дата заснована Латиноамериканською федерацією опіків й вшановує опіковий фонд Фортунато Бенаїма.

День приємних несподіванок

Історія цього свята достеменно невідома. Вважається, що відзначати його запропонував хтось із користувачів інтернету. Свято не має міжнародного чи національного характеру, однак щорічно 26 жовтня по всьому світу люди влаштовують одне одному сюрпризи, дарують подарунки та просто допомагають.

Також 26 жовтня 2023 року відзначають й такі менш відомі свята, як Національний день молока в Болівії, Національний день пирога з мʼясом та Національний день гарбуза у США.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 26 жовтня

Віряни за новим стилем 26 жовтня вшановують памʼять великомученика Димитрія Солунського (Мироточця). Його знають за вірність християнській вірі та смиренність.

Вважається, що Димитрій Солунський був вихідцем з грецького міста Солунь. Коли він обійняв важливу посаду в місті, то не переслідував християн, а допомагав їм. Коли про вчинки Димитрія дізнався імператор Галерій, то наказав своїй армії проколоти чоловіка списами.

За старим стилем віряни 26 жовтня вшановують пам’ять мучеників Карпа Фіатірійського, диякона Папіли і його сестри Агафоніки, а також Іверської ікони Божої Матері.

Традиційно цього дня українці не працювали, а відвідували могили своїх рідних, приносили на кладовище свіжі квіти. Також у цей день варто прибирати, довести дім до ладу.

Прикмети 26 жовтня 2023

Наші предки вірили, що погодні умови 26 жовтня можуть віщувати ті чи інші події у близькому майбутньому. Так сформували прикмети 26 жовтня:

якщо випав сніг — варто очікувати на швидку та морозну зиму;

якщо снігу ще немає — то й зима ще не близько;

теплий день вказував на швидкий прихід теплої та лагідної весни;

якщо йде дощ весь день — на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці буде багато снігу.

Що можна і не можна робити 26 жовтня

26 жовтня можна прибирати, піти до храму та на могили близьких людей. Оскільки Димитрій Солунський вважається покровителем всіх військових, то цього дня моляться за здоровʼя та життя рідних військових. За традицією, цього дня також проводили поминальні обіди.

Але існує й низка заборон на свято 26 жовтня:

цього дня не можна пліткувати чи злословити;

веселитися та танцювати;

відмовляти комусь у допомозі;

займатися важкою фізичною працею.

Пам’ятні події 26 жовтня в історії

Чимало подій в історії відбулися саме 26 жовтня. Варто памʼятати і їх.

У 1636 році заснували Гарвардський коледж, що став одним з найвідоміших університетів у США і світі. У 1795 році здійснено третій та остаточний розділ Польщі. У 1861 році німецький винахідник Філіпп Рейс продемонстрував свій винахід, що згодом стане відомим як телефон. У 1863 році в Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест. У 1947 році проведена масова депортація українців із Західної України — понад 78 тис. осіб. У 2017 році NASA повідомило про відкриття об’єкта під назвою A / 2017 U1 (Оумуамуа), який вважається першим відомим міжзоряним астероїдом або кометою, що проходить через нашу Сонячну систему.

Іменини сьогодні 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, іменини святкують Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.

Вже зовсім скоро прийде останній місяць осені — листопад. Календар церковних свят на листопад 2023 ми писали раніше.

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