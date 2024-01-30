30 січня — яке сьогодні свято. Всеукраїнські та релігійні свята й традиції цього дня

30 січня — дата, що відзначається особливими святами та пам’ятними подіями, які вшановуються в Україні та за її межами. Тож якщо тобі цікава відповідь на запитання: 30 січня — яке сьогодні свято та яке сьогодні церковне свято в Україні за новим церковним календарем — розповідаємо далі у матеріалі.

30 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

Збройні сили України нині і вдень, і вночі боронять нашу Україну від Росії. Тож, якщо ти маєш друга, родича чи знайомого, що працює у цій сфері — не забудь привітати.

Загалом, це свято було засноване на основі указу, підписаного Михайлом Єжелем, міністром оборони України у той період від 3 червня 2011 року.

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Професія спеціаліста військово-соціального управління в Збройних Силах України з’явилася не так давно. З моменту проголошення незалежності нашої країни, виникла актуальна потреба в формуванні власних збройних сил. Так було створено ЗСУ. Однак цей процес розвивався на фоні складних політичних та соціальних реалій, що призвело до необхідності заснування спеціалізованої служби, зорієнтованої на психологічну підтримку та соціальне забезпечення військовослужбовців.

Шкільний день ненасильства і миру

30 січня у школах різних куточків світу відзначають день ненасильства і миру. Ідею святкування цього дня започаткував іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль у 1964 році. Протягом всього свого життя, він був непохитним захисником пацифістських переконань, виступаючи проти насильства у всіх його формах.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

30 січня за новоюліанським календарем вшановують пам’ять трьох святих Василя Великого (Кесарійського), Григорія Богослова (Назіанзина) та Івана Золотоустого. Серед людей поширеною назвою цього свята є Трисвяття, Собор Трьох Святителів або ж Василів день.

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Прикмети 30 січня 2024

за вікном місяць червоний — готуйся до потужного вітру;

якщо у сад прийшли зайці — до морозів;

вітер з півночі і хмар немає — скоро буде похолодання;

чуєш спів снігурів за вікном — очікуй на відлигу.

Що сьогодні не можна робити

Вважається, що 30 січня краще утриматися від сварок та лихослів’я. Окрім того, не радять з порогу будинку змітати сніг цього дня, адже так ти можеш вимести своє щастя. У цей день не варто вишивати, в’язати та прясти.

Пам’ятні події 30 січня в історії

1644 рік — Війська під керівництвом Конецпольського та Вишневецького зійшлися в бою з силами Тугай-Бея у битві під Охматовим.

1649 рік — Англійський монарх Карл I був страчений. Йому відрубали голову.

1697 рік — Ісаак Ньютон за одну ніч розв’язав задачу про брахістохрони Йоганна Бернуллі та одночасно зробив відкриття в області варіаційного числення.

1835 рік — Річард Лоуренс здійснив замах на президента США Ендрю Джексона.

1868 рік — Відкриття музичної школи в Києві, яка нині називається Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра.

1911 рік — Виверження вулкана Таал на Філіппінах спричинило смерть понад 1500 осіб, знищивши все живе у радіусі 10 км за 10 хвилин.

1918 рік — Українська Центральна Рада прийняла рішення про формування добровольчої української армії.

1930 рік — Перший у світі радіозонд був запущений для дослідження атмосфери.

1931 рік — У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра німого фільму Чарлі Чапліна Вогні великого міста.

2004 рік — Перша стаття українською мовою з’явилася на Вікіпедії. Вона була присвячена атому.

2007 рік — Операційна система Windows Vista була випущена в продаж.

Іменини сьогодні

30 січня іменин церковним календарем відзначають Петро, Максим, Федір, Володимир, Іван, Василь, Степан, Григорій.

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