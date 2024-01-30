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30 січня — яке сьогодні свято. Всеукраїнські та релігійні свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 30 Січня 2024, 10:30
30 січня яке свято
Фото: Unsplash, Генеральний штаб ЗСУ

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