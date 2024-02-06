6 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

За вікном 6 лютого, але яке свято сьогодні святкують українці та весь світ? Адже ледь не щодня відзначаються важливі в історії події, які мали вплив на формування сучасності. Яке свято 6 лютого — читай далі.
Сьогодні, 6 лютого 2024 року, відзначається День безпеки в інтернеті. Традиційно свято припадає на другий день другого тижня лютого.
День безпеки в інтернеті відзначають у багатьох країнах світу, а метою події є привернення уваги до позитивного використання технологій та створення більш безпечного простору в інтернет-спільнотах, аби розвивати мережу.
До речі, раніше ми писали докладний розбір з кіберекспертом: як захистити персональні дані в інтернеті.
За сприяння Генеральної асамблеї ООН, 6 лютого у низці країн світу відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Різні операції, які мають на меті видозмінити, покалічити, зменшити, або збільшити жіночі статеві органи, визнані порушенням прав людини щодо жінок та дівчат.
Може здаватися, що така проблема притаманна країнам Африки та Азії, однак такі операції продовжують здійснювати по всьому світу, навіть в Україні: найчастіше це відбувається після пологів.
Такий день відзначають з 2001 року, його можна обрати з поміж 6, 7 та 8 лютого.
За новим стилем календаря, сьогодні, 6 лютого 2024, віряни відзначають день пам’яті преподобного Вукола, який був єпископом Смирнської церкви та учнем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
Святого Вукола поважають за його християнську діяльність: чоловік навернув у християнство чимало язичників. Вважається, що навіть після своєї смерті він продовжував допомагати людям: на його могилі начеб-то виросло миртове дерево, яке зцілювало людей.
6 лютого також відзначають день памʼяті преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка.
6 лютого також відзначають день памʼяті преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка.
За старим стилем календаря, 6 лютого віряни відзначають день пам’яті преподобної Ксенії Міласької.
Наші предки вірили, що за погодою та природними явищами цього дня можна передбачити погоду у близькому майбутньому. За прикметами, якщо цього дня:
Водночас сьогодні не можна сваритися та кричати з рідними й близькими людьми, лінуватися та відмовляти у допомозі.
За новим стилем календаря, іменини сьогодні відзначають Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Христина, Юліан.
Раніше ми розповідали тобі про повний список усіх церковних свят у 2024 році: читай в іншому матеріалі.
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