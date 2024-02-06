6 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

За вікном 6 лютого, але яке свято сьогодні святкують українці та весь світ? Адже ледь не щодня відзначаються важливі в історії події, які мали вплив на формування сучасності. Яке свято 6 лютого — читай далі.

6 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День безпеки в інтернеті

Сьогодні, 6 лютого 2024 року, відзначається День безпеки в інтернеті. Традиційно свято припадає на другий день другого тижня лютого.

День безпеки в інтернеті відзначають у багатьох країнах світу, а метою події є привернення уваги до позитивного використання технологій та створення більш безпечного простору в інтернет-спільнотах, аби розвивати мережу.

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До речі, раніше ми писали докладний розбір з кіберекспертом: як захистити персональні дані в інтернеті.

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи

За сприяння Генеральної асамблеї ООН, 6 лютого у низці країн світу відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Різні операції, які мають на меті видозмінити, покалічити, зменшити, або збільшити жіночі статеві органи, визнані порушенням прав людини щодо жінок та дівчат.

Може здаватися, що така проблема притаманна країнам Африки та Азії, однак такі операції продовжують здійснювати по всьому світу, навіть в Україні: найчастіше це відбувається після пологів.

Всесвітній день без мобільного телефону

Такий день відзначають з 2001 року, його можна обрати з поміж 6, 7 та 8 лютого.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим стилем календаря, сьогодні, 6 лютого 2024, віряни відзначають день пам’яті преподобного Вукола, який був єпископом Смирнської церкви та учнем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

Святого Вукола поважають за його християнську діяльність: чоловік навернув у християнство чимало язичників. Вважається, що навіть після своєї смерті він продовжував допомагати людям: на його могилі начеб-то виросло миртове дерево, яке зцілювало людей.

6 лютого також відзначають день памʼяті преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка.

За старим стилем календаря, 6 лютого віряни відзначають день пам’яті преподобної Ксенії Міласької.

Прикмети 6 лютого 2024

Наші предки вірили, що за погодою та природними явищами цього дня можна передбачити погоду у близькому майбутньому. За прикметами, якщо цього дня:

густий туман на дорогах — до зміни погоди;

птахи низько літають — до холодів;

хуртовина почалася — до швидкої весни;

дуже холодно, то скоро прийде тепла весна;

випав сніг — до прохолодного літа.

Що сьогодні не можна робити

Водночас сьогодні не можна сваритися та кричати з рідними й близькими людьми, лінуватися та відмовляти у допомозі.

Пам’ятні події 6 лютого в історії

У 1901 році на вокзалах Парижа з’явилися перші громадські телефони. У 1935 році в продаж вперше надійшла настільна гра Монополія. У 1944 році прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України. У 1952 році престол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії посіла королева Єлизавета II. У 1958 році створено Союз кінематографістів України. У 1996 році британську антарктичну станцію Фарадей передали українським полярникам, а на її базі створили українську станцію Академік Вернадський.

Іменини сьогодні

За новим стилем календаря, іменини сьогодні відзначають Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Христина, Юліан.

Раніше ми розповідали тобі про повний список усіх церковних свят у 2024 році: читай в іншому матеріалі.

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