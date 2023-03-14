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Вістка, що змінила життя світу! Благовіщення 2023: дата та традиції

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2023, 15:15
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: дата, історія та традиції
Фото: Pexels

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