Вже у передчутті свята? Через скільки днів Новий рік 2024 та якого кольору обрати декор

Через скільки днів Новий рік 2024? Це питання вже ставлять усі любителі цього свята. Полички магазинів потроху збагачуються новорічними прикрасами, а хтось уже міркує, яку ялинку придбати цього року.

Ми розповімо, скільки днів залишилося до нового року та в яких кольорах підібрати декор на Новий рік 2024.

Через скільки днів Новий рік 2024

Щоб спланувати свої кроки на 2023 рік та виконати список справ, поставлених на початку року, треба знати, скільки в тебе залишилося днів.

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Новий 2024 рік розпочнеться у понеділок. Тому, якщо ти любиш відкладати справи на понеділок чи Новий рік, тебе чекає комбо. Відкрутитися не вийде.

В якому кольорі підбирати декор на Новий рік 2024

Вічною класикою новорічних прикрас залишається червоний та білий або сріблястий кольори. Їхнє поєднання буде безпрограшним. Варто підібрати кульки різного розміру на ялинку, бантики, дощик, а також не забути про гірлянди.

Якщо ти щороку шукаєш нові кольори для новорічного прикрашання кімнати, то спробуй цього року додати зеленого та жовтого. Адже 2024 рік — рік зеленого дерев’яного дракона за східним календарем. А кольорами 2024 року вважають саме смарагдовий зелений та жовтий.

Якщо хочеш додати патріотичних відтінків до новорічного декору — використовуй кульки на ялинку жовтих та синіх кольорів, такого саме кольору можна обрати дощик та бісер. З ними чудово поєднуватиметься сріблястий колір.

Також ти можеш прикрасити свою ялинку у новорічному монохромі — використати прикраси лише золотого або срібного кольору. Утім, зважаючи на вподобання дракона, вибирати золотий.

Однією з традицій святкування Нового року є загадування бажання. Раніше ми розповідали, як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулося.

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