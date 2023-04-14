Свята

Питання, яке хвилює багатьох: чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 11:00
Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю 2023: так чи ні
Фото: Pexels

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Питання, яке хвилює багатьох: чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю 2023
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