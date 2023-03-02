Преподобного Феодора, Торжество Православ’я та Сорок святих: церковний календар на березень 2023

Під час Великого посту на нас чекають чотири важливих християнських свята. Усі вони мають цікаву історію і свої особливості. Про кожне з них детально ти дізнаєшся в нашому матеріалі. Читай, які будуть церковні свята в березні 2023.

Церковні свята в березні 2023 — календар церковних свят

У березні, на відміну від інших місяців, церковних свят менше. Але всі вони однаково важливі. Кожне з них має свою історію та традиції. Сьогодні ми розповімо про календар церковних свят на березень 2023.

2 березня — Преподобного Феодора Києво-Печерського

2 березня християни східного обряду вшановують пам’ять Феодора Мовчазного. Він був українським православним святим, ченцем Печерського монастиря в 13 столітті.

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Подвиг мовчання давав йому можливість скеровувати думки до Бога, щоб розум не думав про земне, а язик не грішив словами. Прочани можуть відвідати його мощі та вклонитися, щоб Феодор явив для них чудеса.

5 березня — Урочистість Православ’я

У першу неділю Великого посту віряни Православної церкви відзначають Торжество або Урочистість Православ’я. Це свято пов’язане з Константинопольським собором у 843 році.

Собор скликала імператриця Феодора для відновлення іконошанування у Візантійській імперії. Нині свято розуміють як проміжний підсумок початку Великого посту, коли люди живуть християнським життям.

У ці дні потрібно багато молитися, відвідувати церкву, не грішити, дотримуватися посту.

12 березня — Собор усіх Преподобних отців Києво-Печерських

У другу неділю Великого посту, цьогоріч 12 березня, святкують Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Преподобні отці спочивають в Антонієвих та Феодосієвих печерах.

У храмах лунає Божественна Літургія, служиться молебень, після чого віряни йдуть хресною ходою. Відвідувачі Києво-Печерської лаври можуть вклонитися мощам святих, вшанувати їх та попросити про молитовне заступництво перед Богом.

22 березня — Сорок Севастійських мучеників

Сорок Севастійських мучеників або Сорок святих — день, коли вшановують 40 воїнів римського 12-го легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія за відмову зректися християнської віри.

Їх вшановують віряни православної та католицької церкви, у давньосхідних та протестантських церквах. Жінки моляться до них за швидке повернення чоловіків після тривалої розлуки.

Віряни печуть сорок медових кренделів у формі пташок і роздають дітям, а дівчата ліплять вареники з сиром і частують хлопців.

Раніше ми розповідали, коли найсуворіші дні посту і як їх дотримуватися.

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