Преподобного Феодора, Торжество Православ’я та Сорок святих: церковний календар на березень 2023

Під час Великого посту на нас чекають чотири важливих християнських свята. Усі вони мають цікаву історію і свої особливості. Про кожне з них детально ти дізнаєшся в нашому матеріалі. Читай, які будуть церковні свята в березні 2023.
У березні, на відміну від інших місяців, церковних свят менше. Але всі вони однаково важливі. Кожне з них має свою історію та традиції. Сьогодні ми розповімо про календар церковних свят на березень 2023.
2 березня християни східного обряду вшановують пам’ять Феодора Мовчазного. Він був українським православним святим, ченцем Печерського монастиря в 13 столітті.
Подвиг мовчання давав йому можливість скеровувати думки до Бога, щоб розум не думав про земне, а язик не грішив словами. Прочани можуть відвідати його мощі та вклонитися, щоб Феодор явив для них чудеса.
У першу неділю Великого посту віряни Православної церкви відзначають Торжество або Урочистість Православ’я. Це свято пов’язане з Константинопольським собором у 843 році.
Собор скликала імператриця Феодора для відновлення іконошанування у Візантійській імперії. Нині свято розуміють як проміжний підсумок початку Великого посту, коли люди живуть християнським життям.
У ці дні потрібно багато молитися, відвідувати церкву, не грішити, дотримуватися посту.
У другу неділю Великого посту, цьогоріч 12 березня, святкують Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Преподобні отці спочивають в Антонієвих та Феодосієвих печерах.
У храмах лунає Божественна Літургія, служиться молебень, після чого віряни йдуть хресною ходою. Відвідувачі Києво-Печерської лаври можуть вклонитися мощам святих, вшанувати їх та попросити про молитовне заступництво перед Богом.
Сорок Севастійських мучеників або Сорок святих — день, коли вшановують 40 воїнів римського 12-го легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія за відмову зректися християнської віри.
Їх вшановують віряни православної та католицької церкви, у давньосхідних та протестантських церквах. Жінки моляться до них за швидке повернення чоловіків після тривалої розлуки.
Віряни печуть сорок медових кренделів у формі пташок і роздають дітям, а дівчата ліплять вареники з сиром і частують хлопців.
Раніше ми розповідали, коли найсуворіші дні посту і як їх дотримуватися.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!