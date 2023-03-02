Свята

Преподобного Феодора, Торжество Православ’я та Сорок святих: церковний календар на березень 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Березня 2023, 14:15
Церковні свята в березні 2023 — календар церковних свят
Фото: Unsplash

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