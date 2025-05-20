День ангела Богдана у 2025: коли святкують та чи є дати для жіночих імен

Фото Unsplash Багато людей шукають, коли у них день ангела, зокрема і власники імені Богдан. Читай, коли день ангела Богдана та чи святкують жінки з цим іменем. День ангела Богдана 2025 У 2025 році чоловіки, на ім’я Богдан святкують День ангела кілька разів, адже це ім’я пов’язане з християнським ім’ям Феодот (яке у перекладі з грецької фактично означає “даний Богом”). Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дати іменин змістилися на 13 днів уперед. Тож тепер власники імені Богдан святкують іменини у такі дні (згадують мучеників Феодотів): 19 лютого — мученик Феодот (Богдан) Адріанопольський; 2 березня — сповідник Киринейський; 29 квітня — мученик Кізицький; 18 травня — мученик Анкірський; 4 липня — мученик Феодот Римський 2 вересня — мученик Кесарійський; 15 вересня — мученик Маркіанопольський; 7 листопада — мученик Мелітинський. Ці дати є основними для святкування іменин чоловіків з цим іменем у 2025 році. Вибір конкретного дня для святкування може залежати від особистих уподобань або традицій родини. Або треба обрати день, який найближче до дати народження. Читати на тему День ангела Сергія 2025: дата, значення імені, щирі привітання зі святом Коли святкують іменини Сергія і як привітати його з днем ангела — читай у матеріалі. День ангела Богдани: чи святкують жінки Жіноче ім’я Богдана не має окремої дати святкування, оскільки свято зазвичай прив’язується до імені святого, який носить таке ж ім’я. Святі з іменем Богдан (у чоловічому роді) є, а у жіночому ні. Жінок не хрестять під таким іменем. Але можна обрати таке ж ім’я, але іншою мовою. Ім’я Богдана — українське, слов’янського походження, і буквально означає “дана Богом”. Воно є аналогом грецького імені Феодора. Це ім’я є в православному календарі, і воно має кілька днів вшанування: 11 лютого — Преподобна Феодора; 24 травня — Преподобна Феодора Єгипетська; 7 серпня — Свята мучениця Феодора; 11 вересня — ще одна дата вшанування мучениці Феодори; 15 жовтня — пам’ять святої праведної Феодори. Але в багатьох інших жіночих імен є день ангела. Читай, коли День ангела Ніни 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: праздники, церковные праздники Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter