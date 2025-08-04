День ангела Дарини у 2025 році: коли святкувати та вітати іменинниць

Фото Pixabay У церковному календарі кожен день присвячений пам’яті певних святих. Їхні тезки відзначають іменини свого імені. У День ангела вірянин може звернутися до однойменного святого — небесний покровитель обов’язково почує молитву і бажання того, хто просить і надіється. Читай про значення імені Дарина, дату іменин за новим і старим церковним календарем, а також як можна привітати своїми словами з Днем ангела Дарини — у матеріалі. З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Згідно з новим календарем помінялись як дати церковних свят, так і дати іменин. День ангела Дарини 2025 за новим календарем За новим новоюліанським календарем святкування Дня ангела Дарини має бути 19 березня, 22 березня, 4 серпня. Найближча дата 19 березня, за старим григоріанським календарем святкували 1 квітня. Значення імені Дарина Існує декілька версій про походження імені Дарина. Перша версія, що воно має старослов’янські корені. Походить від слова “дар” і перекладається як “подарована” або “дарована”. За іншою версією, ім’я Дарина має давньоперське походження. Воно є похідним від імені Дараявауш, де “дар” перекладається як “володіє”, а “вауш” — “благий”. У цьому варіанті ім’я Дарина ще трактується як “переможниця”.Зменшені форми — Дари́нка, Дарійка, Дара, Даронька, Да́рочка, Дарка, Дарця, Даруся, Дарусенька, Дарусечка, Даруня, Даруненька, Дарунечка, Дарусик, Дана, Одарка, Одаронька, Одарочка. Характеристика тих, хто має ім’я Дарина Дарина — милозвучне й величаве жіноче ім’я. Володарка імені Дарина є яскравою натурою з дитинства. Дівчатка, на ім’я Дарина товариські, артистичні, емоційні, акуратні та мають активну життєву позицію. Даруся поєднує в собі безліч емоцій. Вона любить спілкування, постійно знаходить собі нових друзів. Pixabay Людей, на ім’я Дарина можна назвати трохи флегматичними та вразливими. Вона не може промовчати, якщо це необхідно. Їй завжди є що сказати з приводу. Від однолітків Дарину відрізняє кмітливість і імпульсивність в діях. Люди з цим ім’ям люблять веселощі й дружні компанії. Її друзі можуть на неї покластися в будь-якій ситуації. Завдяки своїй яскравій особистості, Дарина ніколи не загубиться в натовпі. У неї відмінний смак, а також вона наділена багатою фантазією. Власниці імені Дарина мужні й хоробрі, але це не заважає їм мати світлі та добрі якості. Вона завжди бере відповідальність не тільки за себе, але і за друзів, і близьких людей. Якщо Дарину розсердити, злитися вона буде недовго, але при незначній критиці може зніяковіти. У навчанні Дарина показує успіхи завдяки пам’яті та кмітливості. Але їй не вистачає таких якостей, як наполегливість, працьовитість і посидючість. З цієї причини вміння Дар’ї розкриваються не в повну силу. Труднощі Даринка переживає складно, але минуле відпускає легко. Для Дарини обов’язковою умовою відносин є наявність любові. Без неї вона не може нормально спілкуватися з партнером. Іноді відсутність любові у відносинах здатне довести Дарину до нервового зриву. У сімейному житті вона лагідна, легко підлаштовується під ситуацію. З Дарини виходить вірна дружина і хороша мама. Любить приймати гостей, тому в будинку у Дарини завжди веселощі та галасливі компанії. Що стосується професійної діяльності, Дарина знаходить своє місце в житті обдумано. Їй підходять професії журналістки, страхового агента або психолога. У Дарини є задатки керувати людьми та вести власний бізнес. Вона легко спілкується з будь-якою людиною, в разі потреби йде на компроміс. З дітьми швидко знаходить спільну мову, тому професія вихователя їй теж може підійти. Головною рисою характеру Дарини є вміння доводити розпочату справу до її логічного завершення. Читати на тему Світлі привітання з днем ангела у картинках, прозі та віршах: тому, кого любиш та цінуєш Не забудь привітати з Днем ангела дорогих тобі людей. Привітання своїми словами з Днем ангела Дарини Дарино, з Днем ангела! Ти обдарована вищими силами безліччю чеснот: щирістю, співчутливістю, добротою, повагою до інших, чесністю та позитивним поглядом на життя. Бажаю тобі берегти ці ангельські подарунки та не розгубити цей цінний набір життєвих якостей і пишатися тим ім’ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю! *** Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю, Дарино, та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід й напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати й відганяв від тебе похмурі думки. Частіше посміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у твоїх бездонних очах! *** З Днем ангела Дарина! Нехай твій небесний охоронець закриває тебе крилом від усіх бід та напастей. Бажаємо, щоб ти з його допомогою змогла знайти свій вірний шлях, справжню любов і справжніх друзів! Нехай твій ангел навчить тебе літати від щастя і твої дні наповнюються надією, радістю і вірою в усе добре! *** Дарино, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч щохвилини, щосекунди й кожної миті, у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, падінь і підйомів, Коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш — він разом з тобою радітиме. *** Дорога Даринко! З Днем ангела! Нехай в цей святковий день гріють серце та творять настрій в душі теплі побажання та щирі привітання. В іменини ми бажаємо — нехай ангел покровитель ніколи не випускає тебе зі своєї уваги. *** Даринко вітаємо з іменинами! Кажуть що ангели сплять всередині нас і прокидаються, коли нам складно. Нехай твої дні будуть такими безхмарними, що навіть твої ангели зможуть добре виспатись. Вітаємо! Привітання і молитва до Дня ангела Дарини: відео А коли День ангела Галини 2025 та яке значення імені — читай в іншому нашому матеріалі. Більше відео? 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