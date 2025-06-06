День ангела Оксани 2025: нові та старі дати іменин, цікаве про характер та привітання зі святом

Фото Pexels Чарівна, принципова та раціональна — риси, що притаманні Оксані, якнайкраще відповідають реаліям нинішнього часу. Тож популярність імені з роками не меншає, і новонароджені дівчатка отримують це ім’я знов і знов. Про значення імені, характер та дати іменин за церковним календарем, а також сердечні привітання з днем ангела Оксани — у нашому матеріалі. Коли день ангела Оксани за новим та старим церковним календарем 2025 За старим церковним календарем день ангела Оксани відзначають 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня. За новим календарем день ангела Оксани святкують 18, 24 січня, 7 березня, 24 травня, 13 серпня, 2 вересня. День ангела Оксани — хто її свята покровителька Усі Оксани мають за небесну покровительку Ксенію — святу часів раннього християнства, дияконису монастиря в місті Мілас, яка увірувала у Христа та все своє свідоме життя присвятила служінню Богу. Вважають, що Ксенія походила з багатої римської родини, батьки дали їй ім’я Євсевія. Ставши дорослою, дівчина через непокору батькам покинула рідний дім і шукала кращої долі. Вона відмовилася виходити заміж за чоловіка, якого для неї обрали, і в 17 років втекла на острів Кос. Саме на цьому острові Євсевія зустріла пресвітера Павла, який привів її до християнства. Після хрещення вона змінила ім’я на Ксенія (Оксана), а згодом переїхала до міста Мілас (нинішня Туреччина), де за власні кошти побудувала церкву Святого Стефана. Тут Ксенія заснувала велику християнську громаду, а пізніше прийняла чернецтво. Коли Павло став єпископом міста, він призначив Ксенію дияконисою.Свята Ксенія (Оксана) померла у 450 році в Міласі, тому її інколи називають Ксенією Мілаською. Значення імені Оксана Оксана є українською формою імені Ксенія, яке має грецьке походження та означає: чужоземка, гостя, мандрівниця або гостинна. Ім’я здавна вкрай поширене в Україні, і має безліч зменшувально-пестливих варіантів: Оксанка, Оксанонька, Оксаночка, Оксануся; Аксеня, Аксинка, Аксюта, Ксенія, Ксенька, Ксенка. Pexels Яка Оксана за характером Оксана має вразливий внутрішній світ, через що її легко образити: будь-які натяки чи недомовки вона сприймає особисто. Хоча сама часто буває прямолінійною та принциповою, що може утримувати сторонніх людей на деякій відстані. Часто Оксана впевнена в правильності власної думки та може наполегливо переконувати у ній інших. Вона мислить та діє раціонально: перед прийняттям будь-якого рішення ретельно все обмірковує. Якщо потрібно детально проаналізувати ситуацію, розглянути всі аспекти чи приховані деталі — звертайтесь до Оксани. Хоча в глибині душі вона ідеалістка, часто уявляє світ без проблем і щиро бажає, аби ідеали втілилися у реальному житті. Для шлюбу Оксана шукає чоловіка, якому може довіряти, та який одночасно забезпечить їй надійний тил. Якщо в роботі Оксана звикла покладатися тільки на себе, то в особистому житті хоче, щоб чоловік брав відповідальність за спільні рішення. Її слабкість — діти. Вона безмежно їх любить і мріє мати хоча б троє своїх. Оксана — хороша і відповідальна мати, яка при цьому тримає дисципліну. Виховання дітей вона сприймає через властиву їй раціональність. Читати на тему Церковний календар на лютий 2025: Стрітення Господнє та згадування святих Читай про церковні свята у лютому. Привітання з днем ангела Оксани своїми словами Бажаю тобі міцного здоров’я, щасливої долі, захмарних успіхів та удачі, яка не відступить ні на крок! З іменинами, Оксано! Нехай кожного дня твої очі світяться радістю, а руки втомлюються лише від оберемків квітів. Хай серце не знає смутку, а незримий ангел завжди береже твій спокій. *** Оксаночко! В день твого ангела прийми наші вітання! Бажаю завжди залишатися сильною та вірити в себе. Нехай невдачі минають тебе, а щастя тримається поруч, мрії здійснюються, незважаючи ні на що! І нехай у житті буде якомога більше приємних несподіванок! *** Наша мила Оксанко! Вітаємо тебе з іменинами! Нехай цей день ще раз підтвердить, яка ти гарна, розумна та особлива. Бажаємо чудового настрою, радості в роботі та безхмарного щастя. Люби та будь коханою завжди! *** Оксанко! Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панує невичерпний оптимізм, а удача крокує поруч і надихає. Бажаю наснаги від кожного моменту життя, гармонії в стосунках та яскравості, яка не згасає! *** Оксано, прийми вітання з днем ангела! Бажаю тобі яскравих емоцій, добрих людей поруч, сприятливих обставин і щирого кохання. Нехай твій ангел-охоронець захищає від суму. Нехай мрії здійснюються, а ключ до щастя завжди буде у твоїх руках. Зі святом! Дізнайся також про місячний календар на січень 2025: найкращі дні для твого продуктивного початку року. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter