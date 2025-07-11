Коли День ангела Ольги: дата в Україні та привітання зі святом

Фото Unsplash День ангела — практично другий день народження для кожної людини. Українці звикли вітати одне одного з іменинами, бажати здійснення мрій та всього найкращого. З переходом на новий календар, багато українців досі не знають, коли День ангела Ольги за церковним календарем 2025. Коли вітати з Днем ангела Ольги та як це зробити красиво і щиро — шукай пояснення та привітання далі у матеріалі. День ангела Ольги 2025: дата за новим церковним календарем За старим календарем, День Ольги відзначали 24 липня щорічно. За новим стилем, у 2025 році Ольги відзначають День ангела 11 липня. За історією, цей день присвячений українській княгині Ользі, яка стала однією з найвидатніших жінок в історії нашої держави. Саме 11 липня вважається днем її смерті. Жінка була першою правителькою Київської Русі, яка налагодила дипломатичні звʼязки із сусідами, а ще — першою поїхала до Константинополя, аби привезти до Русі християнську віру.Зі скандинавської мови, Ольга означає мудрість. День ангела Ольги загалом відзначають шість разів на рік: 28 січня (за старим стилем 10 лютого); 22 лютого (за старим стилем 6 березня або 5 березня, якщо рік високосний); 1 березня (за старим стилем 14 березня); 4 липня (за старим стилем 17 липня); 11 липня (за старим стилем 24 липня); 10 листопада (за старим стилем 23 листопада). Традиції в День ангела Ольги Ольга вважається покровителькою молодих дівчат та жінок, що поховали своїх чоловіків. Тож у цей день заведено молитися до неї та просити про щастя. Також сьогодні не можна виконувати важку фізичну працю, позичати гроші та сваритися. Читати на тему Подяка за вітання з днем народження: своїми словами та в картинках Читай слова подяки за привітання з днем народження у прозі та картинках — в нашому матеріалі. Привітання з Днем ангела Ольги своїми словами Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел оберігає тебе від злої долі та умислів інших людей. Бажаю міцного здоровʼя, успіхів у будь-яких починаннях та особистого щастя! Бережи себе! *** Вітаю з Днем ангела Ольги! Бажаю щастя тобі й всім твоїм близьким, удачі та здоровʼя! Нехай збуваються всі твої мрії та найзаповітніші бажання, а життєва стежка буде легкою та цікавою! Зі святом тебе! *** Олю, вітаю тебе з Днем ангела й щиро бажаю ніколи не відчувати смутку, горя чи розчарування. Бажаю палкого кохання, міцного здоровʼя і достатку в домі! Ніколи не опускай рук та впевнено йди до своїх цілей — барвистих та значних. *** З Днем ангела вітаю Ольгу — чарівну людину та сильну опору! Будь здоровою та щасливою, люба! Нехай збуваються твої мрії та бажання, а близькі люди завжди будуть поряд та допомагатимуть у всіх твоїх починаннях. Мрій, твори та ніколи не сумнівайся у собі! *** З іменинами вітаю, Ольго! Бажаю тобі багато грошей і ще більше щастя, сліз — лише від радості, а кохання — міцнішого за метали. Бажаю відкривати світ та пізнавати все нове й цікаве, аби життя було легким та приносило лише приємні сюрпризи! Раніше ми розповідали, коли міжнародний день щастя 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, Україна, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter