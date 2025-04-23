День ангела Юрія у 2025: що відомо про історію святого

Багато імен у світі пішло від імен святих. Тому багато людей святкують День ангела. Серед цих людей є чоловіки, на ім’я Юрій. Читай у матеріалі, коли День ангела Юрія у 2025 році.

День ангела Юрія 2025

У 2025 році День ангела Юрія відзначається кілька разів. За православним календарем, Юрії святкуватимуть іменини 4 лютого, 23 квітня (День великого Юрія Чудотворця), 23 червня, 31 липня, 26 листопада.

Історія Святого Юрія

Святого Юрія часто зображають як відважного воїна, який, попри всі випробування і тортури, залишився непохитним у своїй вірі до самого кінця.

Чоловік, якого згодом зарахували до святих, народився в Лівані у третьому сторіччі. Його родина сповідувала християнську віру.

Юрій з дитинства демонстрував мужність та відданість Богу. Коли він став дорослим, вступив до римської армії, і саме в цей період його життя набуло трагічного повороту.

Через свою віру у Бога та відмову зректися християнства, святого Юрія піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили. Його стійкість і вірність у момент смертної муки стали символом відваги та сили духу. Відтоді він вважається покровителем воїнів, лицарів і тих, хто бореться за свої принципи та переконання.

Привітання з Днем ангела Юрія

Дорогий Юрію! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаємо здоров’я, щастя й удачі на життєвому шляху. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від труднощів і даруючи спокій душі.

***

Юрію, з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло, радість і благословення, а твій ангел дарує підтримку і направляє на правильний шлях. Бажаю виконання всіх бажань і великих досягнень!

***

Вітаю, Юрій! В цей особливий день бажаю тобі багато удачі, гармонії в душі та миру в серці. Нехай твій ангел охороняє тебе, даруючи спокій і мудрість у кожному дні!

***

Юрій, з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, підтримував і допомагав долати будь-які труднощі. Нехай цей день принесе лише позитивні емоції й багато світлих моментів у житті!

***

Дорогий Юрію! Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде сповнене радості, а твій ангел-охоронець приносить лише найкраще у твоєму житті. Щастя, здоров’я й удачі!

Раніше ми розповідали, коли День ангела Ірини 2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.