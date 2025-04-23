Свята

День ангела Юрія у 2025: що відомо про історію святого

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 07:45
День ангела Юрія у 2025: що відомо про історію святого
Фото Pexels
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