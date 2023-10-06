Має більше значення, ніж ти думаєш: коли Україна відзначає День автомобіліста у 2023 році

Невтомний та гучний рух цих вже звичних, а колись зовсім незрозумілих, засобів пересування часом заворожує, особливо їхніх водіїв.

Хтось з них забезпечує безупинне пересування великої кількості людей у містах, а дехто — поспішає вчасно довезти все необхідне своїм побратимам та забезпечити безперебійне функціонування наших ЗСУ.

Та разом ці спеціалісти відзначають одне особливе професійне свято День автомобіліста і дорожника.

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Коли Україна відзначає День автомобіліста у 2023 році

День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. У 2023 році українці святкуватимуть його 29 жовтня.

Історія Дня автомобіліста

День автомобіліста та дорожника був встановлений згідно з Указом Президента України 13 жовтня 1993 року.

Тоді очільник держави прагнув так підтримати ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Та зараз воно робить помітним працю як тих, хто виконує свої обов’язки на дорозі, так і тих, хто робить це вже без наявних ознак шляхів.

Раніше цей день відзначали в середовищі автотранспортних підприємств з концертами та банкетами. Та поки українцям не до святкувань, тому лишаються тільки слова подяки кожному за сумлінну працю.

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