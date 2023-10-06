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Має більше значення, ніж ти думаєш: коли Україна відзначає День автомобіліста у 2023 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 21:30
День автомобіліста
Фото: Unsplash

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