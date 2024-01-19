День чоловіка 2024: коли відзначають, історія свята та щирі привітання

День чоловіка в Україні відзначають досить недовго. Це свято походить з Ісландії. Воно не є офіційним чи міжнародним. Але приділити увагу своєму обранцю та зробити подарунок — зайвим не буде! Тож читай про традиції свята та привітання з Днем чоловіка.
День чоловіка — давнє ісландське свято Bóndadagur, яке приурочили до початку суворого місяця Торрі. Його відзначають 19 січня.
За традицією ісландські чоловіки намагалися задобрити місяць за допомогою ритуалу — вдягання штанів на одну ногу, співів ритуальних пісень під час стрибків.
А ісландські дружини готували в цей день для чоловіків смачні страви, в основному делікатеси. Зараз вони також дарують подарунки.
Тепер ця традиція стрибання зі штанами на одній нозі не поширена, але свято знайшло багато шанувальників у всьому світі — насамперед це дружини, які дякують та вітають своїх чоловіків з цим святом.
Привітати свого чоловіка з його днем ти можеш подарунком та приємними словами. Тримай кілька ідей:
А якщо ти любиш вірші, тримай і такі привітання:
Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!Хай день цей щасливим і радісним стане.Хай радість наповнить життя і надалі.Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.
Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!Хай день цей щасливим і радісним стане.Хай радість наповнить життя і надалі.Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.
Мій чоловік – моя опора,Моя підтримка у житті.Моє сьогодні, завтра, вчора.З тобою, мов у забутті.Люблю тебе і поважаю,Хай процвітає весь твій рід,У чоловічий день тобі бажаюСвій автопарк біля воріт.
Мій чоловік – моя опора,Моя підтримка у житті.Моє сьогодні, завтра, вчора.З тобою, мов у забутті.Люблю тебе і поважаю,Хай процвітає весь твій рід,У чоловічий день тобі бажаюСвій автопарк біля воріт.
А якщо у твого чоловіка незабаром день народження, тримай ідеї подарунків.
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