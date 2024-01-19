День чоловіка 2024: коли відзначають, історія свята та щирі привітання

День чоловіка в Україні відзначають досить недовго. Це свято походить з Ісландії. Воно не є офіційним чи міжнародним. Але приділити увагу своєму обранцю та зробити подарунок — зайвим не буде! Тож читай про традиції свята та привітання з Днем чоловіка.

День чоловіка 2024 в Україні: дата, традиції та привітання

День чоловіка — давнє ісландське свято Bóndadagur, яке приурочили до початку суворого місяця Торрі. Його відзначають 19 січня.

За традицією ісландські чоловіки намагалися задобрити місяць за допомогою ритуалу — вдягання штанів на одну ногу, співів ритуальних пісень під час стрибків.

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А ісландські дружини готували в цей день для чоловіків смачні страви, в основному делікатеси. Зараз вони також дарують подарунки.

Тепер ця традиція стрибання зі штанами на одній нозі не поширена, але свято знайшло багато шанувальників у всьому світі — насамперед це дружини, які дякують та вітають своїх чоловіків з цим святом.

Привітати свого чоловіка з його днем ти можеш подарунком та приємними словами. Тримай кілька ідей:

Вітаю з Днем чоловіка! Я дуже тебе люблю і ціную! Бажаю залишатися таким же сміливим, чуйним, добрим та щирим!

Сьогодні відзначають День чоловіка! Хочу привітати тебе та побажати мирного неба, сил, міцного здоров’я та успіхів у всіх твоїх починаннях!

Вітаю тебе! Ти найкращий батько і чоловік, гордість і надія! Бажаю здоров’я, щастя, любові, яскравих вражень і незабутніх моментів.

А якщо ти любиш вірші, тримай і такі привітання:

Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

У чоловічий день тобі бажаю

Свій автопарк біля воріт.

А якщо у твого чоловіка незабаром день народження, тримай ідеї подарунків.

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