Вони дарують нам красу, естетику і здоров’я: привітання з Днем майстра манікюру 2023 у прозі та віршах

Манікюр — це не просто різний колір нігтів щомісяця. Це справжнє мистецтво, яке поєднує в собі здоров’я нігтьової пластини і її красу. Майстри та майстрині манікюру допомагають нам втілити будь-які наші бажання. А сьогодні в них професійне свято. Не забудь привітати улюбленого майстра з його днем.
В Україні День майстра манікюру 2023 відзначають 24 березня. Це свято з’явилося не так давно, але за нігтями доглядали ще в сиву давнину.
Колір нігтів вказував на суспільне становище в Давньому Єгипті. Раби мали бліді відтінки, а Клеопатра вибирала для себе теракотовий колір. А сотні років тому в Китаї нігті фарбували срібною або золотою фарбою.
Якщо в тебе є свій майстер або майстриня манікюру, не забудь привітати його/її з професійним святом, а Вікна тобі в цьому допоможуть. Вибирай привітання та надсилай.
До речі, якщо ти шукаєш актуальні та гарні дизайни манікюру, ми раніше розповідали про них.
Зі святом тебе сердечно вітаю!Щастя, здоров’я, кохання бажаю,Хай мрії здійсняться твої незабаром,Хай заздрять талантам твоїм та запалу.
Вдячність від клієнтів — найкраща нагорода.Усміхайся, забувай про сум,Будь здорова, щаслива і горда, Щоб у домі був щасливий шум.
Твоя робота — це мистецтво на долонях,І кожна лінія, і кожен шар,Наші нігті яскраві, мов сонях,У тебе точно справжній дар!
Раніше ми розповідали, коли День матері 2023 в Україні.
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