Свята

Віддано допомагати всім пацієнтам! Коли відзначають День медсестри та історія свята

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Травня 2023, 09:30
День медсестри 2023: коли святкують та історія свята
Фото: Pexels

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