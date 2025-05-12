Свята

Віддано допомагати всім пацієнтам: коли відзначають День медсестри та історія свята

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Травня 2025, 08:15
День медсестри
Фото Pexels
Привітання з Міжнародним днем медичної сестри
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Віддано допомагати всім пацієнтам: коли відзначають День медсестри та історія свята
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