Віддано допомагати всім пацієнтам: коли відзначають День медсестри та історія свята

Робота лікарень та медустанов залежить від персоналу, і йдеться не лише про компетентних лікарів, а й кваліфікованих медсестер. Адже вони багато часу проводять із пацієнтами та виконують різноманітну роботу. Тому щороку ми дякуємо їм за працю. В Україні та багатьох інших країнах Міжнародний день медсестри відзначають 12 травня.

Ми розповімо тобі історію виникнення Дня медсестри та хто організував перші у світі бригади медсестер.

12 травня — День медсестри: історія свята

Відзначати Міжнародний день медсестри стали з моменту започаткування Міжнародної ради медичних сестер. Але офіційно святкувати його 12 травня вирішили 1974 року, у день народження Флоренс Найтінгейл — однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Щорічно Міжнародна рада медсестер до цього свята випускає інформаційні матеріали, розробляє тематику та гасло святкування.

Наприклад, у 2022 році бив такий слоган: “Сестринська справа: голос лідера — бачення майбутньої охорони здоров’я”, а у 2021: “Сестринська справа: голос лідера — вести світ до здоров’я”.

Також Рада медсестер порушує питання кадрового забезпечення медичних закладів сестринським персоналом, необхідності широкого впровадження сучасних технологій у сестринській практиці, озвучує проблеми фальсифікованих ліків тощо.

Історія Дня медсестри: хто така Флоренс Найтінгейл

Флоренс Найтінгейл родом із Лондона (Велика Британія), вона народилася в багатій родині, але вирішила допомагати хворим. Батьки були не в захваті від її планів, але Флоренс усе-таки вивчала основи догляду за хворими в школі дияконес у Німеччині.

Її ім’я стало відомим за часів Кримської війни (1853–1856 рр.). Флоренс зібрала першу бригаду сестер милосердя і вирушила допомагати пораненим солдатам. Працюючи у шпиталі, вона запропонувала змінити принципи першої допомоги, а саме:

кип’ятити бинти перед повторним використанням, що дало змогу робити перев’язки неінфікованим перев’язувальним матеріалом;

прибирати у палатах;

мити поранених;

годувати поранених солдатів корисними та поживними стравами.

Ці нові правила позитивно вплинули на здоров’я поранених, адже смертність у військових шпиталях знизилася майже у 20 разів.

Зараз медичні працівники України роблять неймовірну роботу. Вони рятують життя, ставлять поранених на ноги та лікують навіть під звуки вибухів чи в окупації. Раніше ми розповідали історію медсестри з Чернігова Світлани Гломозди, яка доглядала за новонародженими дітьми.

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