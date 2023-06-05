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Можливість висловити шану і вдячність: коли День медика 2023 в Україні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Червня 2023, 15:35
Коли День медика 2023 в Україні: дата святкування
Фото: Pexels

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