Свята

День міста Івано-Франківськ 2025 — дата і чим відоме свято

Ольга Петухова, редакторка сайту 06 Травня 2025, 14:50
день міста івано франківськ
Фото Pexels
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