День науки 2025: дата в Україні та світі та чому вони відрізняються

Зараз ми не можемо уявити життя без наукових відкриттів. Чи не щодня ми чуємо про відкриття вчених та результати їхніх досліджень, а також використовуємо різні винаходи. Це було б не можливим без науковців. Тому їхню роботу вшановують святом на їхню честь.

Читай, коли День науки 2025 в Україні та світі та коли їх почали відзначати.

День науки 2025 в Україні

Цікаво, що це свято в Україні з’явився раніше, ніж у світі. Ще у 1997 році президент України Леонід Кучма підписав указ, яким було визначено відзначати це свято кожну третю суботу травня. Це було зроблено з метою віддячити науковим співробітникам за їхню працю.

У цьому році це свято відзначають 17 травня.

У цей день державна влада офіційно вітає наукових діячів, нагороджує їх різними преміями, грамотами та подарунками.

День науки 2025 у світі

Міжнародний день науки відзначається щороку 10 листопада. Офіційно свято називається Всесвітній день науки за мир і розвиток (World Science Day for Peace and Development).

Це свято було започатковане у 1999 році під час Всесвітньої наукової конференції, що відбулася в Будапешті. Але офіційно підтвердили його лише за два роки — у 2001 році на генеральній конференції ЮНЕСКО.

Вже наступного року перше міжнародне свято відзначили в усьому світі під егідою ЮНЕСКО.

До святкування долучилися різні партнери: урядові, міжурядові та неурядові організації, національні комісії ЮНЕСКО, наукові та дослідницькі установи, професійні асоціації, ЗМІ, викладачі природничих наук та школи.

Загалом, це свято підкреслює важливу роль науки в суспільстві та необхідність залучення широкої громадськості до обговорення нових наукових проблем. Його мета також полягає у тому, щоб наголосити на важливості та актуальності науки в нашому повсякденному житті.

Україна також має багато відомих науковців та науковиць. Раніше ми розповідали про науковиць, які змінюють країну.

