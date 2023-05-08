Символ Дня пам’яті та примирення: що означає червоний мак та звідки з’явилася ідея

Сьогодні, 8 травня, в Україні та світі День пам’яті та примирення. Жертв Другої світової війни вшановують у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Символом цього дня є червоний мак. Читай у нашому матеріалі, що він означає та чому саме мак є символом Дня пам’яті та примирення.

День пам’яті та примирення 2023: що означає червоний мак, який слугує символом цього дня

8 травня люди всього цивілізованого світу вшановують пам’ять тих, хто віддав життя під час Другої світової війни за перемогу над нацизмом. Цей день вважають символом пам’яті та примирення, люди пригадують страшні події, та обіцяють, ніколи знову не призводити до трагедій та війн.

За Указом Президента України метою пам’ятного дня є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

Українцям сьогодні знову доводиться проливати свою кров та боронити світ від ворога, який живе за звичаями нацизму.

Символом цього дня є червоний мак. Він був знаком пам’яті полеглих під час Першої світової війни, а потім — жертв усіх війн та конфліктів з 1914 року.

Уперше цей символ використав канадський військовий лікар Джон Мак-Крей. Він написав вірш У полях Фландрії, який починається словами:

У полі Фландрії поміж хрестами

Гойдає вітер мак рядами,

Щоб знали місце, де ми є…

Що означає червоний мак на День пам’яті та примирення

Після цього вірш розповсюдився поміж військових. А викладачка університету Джорджії Моїна Майкл вирішила використовувати червоний мак як символ пам’яті. Вона завжди носила квітку, щоб пам’ятати про загиблих.

В Україну цей символ прийшов у 2014 році. Автором українського червоного маку-символу став харківський дизайнер Сергій Мішакін. Мак уособлює квітку та кривавий слід від кулі.

Поруч написано роки Другої світової війни та обіцянка-гасло Ніколи знову.

Раніше ми розповідали про 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України.

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