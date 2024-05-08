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Символ Дня пам’яті та примирення: що означає червоний мак та звідки з’явилася ідея

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Травня 2024, 07:15
Що означає червоний мак на День пам'яті та примирення
Фото: Facebook

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