Свята

День прапора України 2023: історія свята, коли і як відзначаємо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Липня 2023, 14:45
День прапора України 2022: історія свята
Фото: Getty Images

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