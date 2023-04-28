Свята

День прикордонника 2023: коли відзначають і привітання у прозі

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Квітня 2023, 16:15
2023
Фото: Facebook

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Види шлюбу
“Нестандартний” шлюб: які форми сімейного життя бувають та чому це — нормально
Умань обстріл 28 квітня 2023
Вчергове ракетою у багатоповерхівку! Наслідки жахливого обстрілу Умані та кількість жертв атаки – ОНЛАЙН
Кавуни і дині
Коли садити кавуни та дині: дати для посадки баштанних культур у 2023 році
Дивитись більше

Матеріали по темі

День матері
Коли День матері 2023 в Україні: дата, традиції та історія свята
2023
Погода на травневі свята 2023: якою вона буде в перші дні місяця
Міжнародний день праці 2023: дата, історія та значення свята
Це свято не про відпочинок на природі! Історія виникнення Міжнародного дня праці
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023

Відео
балістична ракета це

Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищає території та завозить справжніх терористів: карта бойових дій в Україні 28 квітня в режимі онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Як росіяни підчепили сибірку на окупованому Запоріжжі — одна історія з Мелітополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Поки гримлять гармати, музи не мовчать: оголошено переможців сьомої премії PinchukArtCentre Prize
0:05:16
Як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект
84 школи до вересня 2023! Як UNICEF відбудовує навчальні заклади з бомбосховищами
Більше відео
Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників та їхні пісні
Читати далі
Хто боротиметься за кришталевий мікрофон у першому півфіналі Євробачення-2023: список учасників та їхні пісні
Євробачення-2023: усі конкурсанти та їх пісні
Читати далі
Чим здивує Євробачення-2023: усі конкурсанти та їхні пісні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь