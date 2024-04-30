День прикордонника 2024: коли відзначають і привітання у прозі

Прикордонник — це шанована, дуже важлива та небезпечна професія. Особливо сьогодні, коли ворог атакує країну. День прикордонника 2024: історія свята, дата та привітання у прозі — читай у матеріалі.

Коли день прикордонника в Україні у 2024 році

День прикордонника — важливий день для вшанування людей, які охороняють кордони держави від зазіхань. Захищаючи свою країну, прикордонники забезпечують перетин кордону громадянами, що не менш важливо за умов повномасштабної війни. Відзначають свято щороку 30 квітня.

Коли День прикордонника: особливості професії та історія свята

Це свято започатковано указом президента за заслуги прикордонних військ у справі охорони та захисту державного кордону незалежної України.

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Ще 20 років тому День прикордонника відзначали в Україні 4 листопада — коли Верховна Рада 1991 року ухвалила закон про прикордонні війська України. Але він втратив чинність у 2003 році через затвердження нового документа — закону про Державну прикордонну службу України.

Прикордонники займаються охороною державного кордону України на суші, морі, річках та озерах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії. Вони забезпечують дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Вітання з Днем прикордонника у прозі

Вітаю тебе, захиснику кордонів, зі святом прикордонника! Твоя праця — дуже нелегка, але вкрай важлива для того, щоб забезпечувати національну безпеку. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов’язків, здоров’я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти й твої колеги — герої нашого часу! Слава Україні!

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Вітаю з професійним святом! Бажаю просування по службі, безпечної роботи, великих досягнень, хоробрості, сміливості, доблесті, справедливості та сил. Нехай робота буде в задоволення, не буде суєтною і конфліктною. Бажаю особистісного зростання та вірних друзів. Зі святом!

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Дорогий друже! Від щирого серця вітаю тебе зі святом, яке символізує віру у справедливість і готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю тобі наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.

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Вітаю з Днем прикордонника! Бажаю зберегти своє здоров’я міцним і сталевим, бажаю бути відважним(-ю) кожен день свого життя. Удачі у всіх справах, щастя та любові, успіху, щастя, поваги та сонячної погоди за вікном.

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Вітаю з Днем прикордонника! Від щирого серця хочу побажати завжди берегти в серці честь! Нехай ні в особистому житті, ні в діяльності не буде хмар і похмурих днів!

Привітання з Днем прикордонника від президента України Володимира Зеленського

Президент України також доєднався до привітань, підкресливши, що прикордонники не лише захищають державний кордон, але й боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту.

— Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. Робимо все, щоб цей час наблизити, — написав Володимир Зеленський.

Президент також подякував кожному і кожній, хто перебуває у лавах Державної прикордонної служби за захист, самовідданість, за гідну службу.

Привітання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України долучився до привітань прикордонників, нагадавши, що 30 квітня — символічний для української прикордонної служби.

— Він присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши від російської окупації Барвінкове, Слов’янськ, Бахмут, Костянтинівку, Микитівку, Колпаків та велику частину українського Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Росією, — нагадав Олександр Сирський.

Він наголосив, що українські прикордонники повинні знову повернутися на сучасні міжнародно визнані кордони України.

Головнокомандувач згадав подвиг українських захисників з Луганського прикордонного загону, які не зрадили присягу й у 2014 році героїчно чинили спротив російській агресії

— Так само ми пам’ятаємо мужність прикордонників героїв оборони Маріуполя у 2022 році, — написав він.

Сирський додав, що наразі військовослужбовці Державної прикордонної служби України пліч-о-пліч з військовослужбовцями Сил оборони на передовій знищують окупантів:

Дякую всьому особовому складу Державної прикордонної служби України за вірність присязі, мужність, відвагу, самопожертву у боротьбі за Незалежність України.

Головнокомандувач відзначив подвиг вже полеглих військових, що боронили державний кордон:

— Вічна слава і вічна пам’ять усім українським прикордонникам, які віддали за свободу найцінніше — власне життя.

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