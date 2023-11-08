День рентгенолога 2023: дата і креативні привітання в прозі

День рентгенолога в Україні святкують 8 листопада. Також у цей день відзначають Міжнародний день радіології, адже саме сьогодні, у 1895 році, відкрили рентгенівські промені.

День рентгенолога 2023: привітання та історію свята — читай в матеріалі.

День рентгенолога: дата та історія свята

У 2012 році Європейське товариство радіологів заснувало однойменне свято. Його відзначають фахівці цієї галузі медицини. Наприклад, радіодіагности, радіотерапевти та інші.

Зараз також дивляться

Саме в листопаді, 8 числа, Вільгельм Конрад Рентген виявив рентгенівські промені.

Через деякий час винайшли перші рентгенівські апарати та плівки, спеціальні кабінети та клініки, які діагностували лікарі-пульмунологи, травматологи та стоматологи.

Привітання з Днем рентгенолога в прозі

З Днем рентгенолога! Хочу побажати тобі удачі та багато вражень від своєї роботи. Щоб не було важких випадків, а рентгенівський апарат показував чітко. Зі святом!

***

Вітаю з професійним святом! Залишайся завжди таким експертним та хорошим лікарем, яким ти є. Бажаю багато можливостей, цікавих перспектив, цікавих та легких справ і безліч позитивних моментів не тільки у роботі, а й у особистому житті!

***

Дорогий рентгенолог, вітаю! Щоб кожен твій день був позитивним, легким та цікавим! Бажаю миру, чистих думок та вчинків. Аби твоя важлива професія приносила тільки користь, щастя і багато грошей!

***

Вітаю з професійним святом! Бажаю завжди бути на висоті, тямущих колег та безліч неймовірних вражень! Хочу, аби у тебе завжди був час на себе та те, що для тебе важливо!

***

З Днем рентгенолога! Бажаю бути професійним лікарем, завжди залишатися на плаву та відчувати власну цінність! Хочу побажати щастя, кохання та безліч можливостей для росту. Аби кожен день твого життя був невимовно цікавим та легким!

***

З професійним святом! Хочу побажати тобі більше сил та часу, аби втілити всі свої цілі! Невимовно радий (-а), що маю такого кваліфікованого фахівця. Бажаю, аби у професійному плані були лише злети та перемоги!

***

Вітаю тебе зі святом! Рентгенолог — професіонал, без якого не обійтися у сучасному світі. Хочу побажати тобі сил, міцних нервів та легкої роботи. Бажаю завжди залишатися на висоті та здійснювати найпотаємніші мрії!

Зовсім скоро настане Новий рік, дехто вже займається декором. Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.