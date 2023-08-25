Небезпечна, але надзвичайно важлива робота: коли День шахтаря в Україні та яка історія свята

Однією з найбільш небезпечних, але водночас важливих професій для українців залишається — шахтар. Адже саме вугільна промисловість довго вважалась однією з базових галузей економіки України, тому й працівників у цій сфері було чимало.

Тому Україна вшановує нелегку працю спеціалістів у важливе професійне свято День шахтаря.

Коли День шахтаря в Україні у 2023 році

День шахтаря в Україні відзначають в останню неділю серпня. У 2023 році воно припадає на 27 серпня.

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Яка історія свята День шахтаря

В Україні День шахтаря відзначають з 1993 року, після того, як Леонід Кравчук підписав відповідний наказ, щоб підтримати ініціативу працівників промисловості.

Та для багатьох українських міст в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і Львівській областях це свято особливе, оскільки саме на їхній території знаходиться найбільше шахт.

Деякі українські міста навіть відзначають в цю дату й день міста, зокрема Донецьк, Добропілля, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Жовті Води.

Загалом в Україні знаходиться 150 вугільних шахт. З них 92% знаходяться в Донецькому вугільному басейні, ще три відсотки — у Львівсько-Волинському басейні.

Наразі більша частина українських шахт не працює через повномасштабну війну, оскільки знаходяться близько до фронту, або ж взагалі перебувають під окупацією.

Ще одне професійне свято — День будівельника. Його відзначають інженери, виконроби, ремонтні спеціалісти, робітники ЖКГ й інших структур, які належать до індустрії будівництва. Читай, коли день будівельника та яка історія свята.

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