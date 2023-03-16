День сім’ї 2023: коли святкують в Україні та світі

Для багатьох людей сім’я — найдорожче, що є у житті. Це притулок і гавань у найважчі часи. Особливо — зараз.

Тому важливо проявляти турботу та виявляти любов до рідних людей. А День сім’ї — це хороший для цього привід.

Коли святкують День сім’ї в Україні — читай в матеріалі.

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Коли День сім’ї в Україні 2023: дата

Сім’я — головна цінність для більшості з нас. Тому не дивно, що їй присвячено кілька свят в році. Адже в Україні День сім’ї святкують двічі: у травні (міжнародне свято) та в липні.

Найчастіше українці вітають своїх рідних 8 липня. Це — День сім’ї та родини. Відносно молоде свято стали відзначати 11 років тому.

Крім цього, в цей день віряни відзначають особливе свято — день Петра та Февронії. Їх вважають покровителями родини та шлюбу. По суті, це свято стало таким собі українським прототипом Дня закоханих. Адже одруження Петра і Февронії взято за канонічний зразок християнського подружжя.

Міжнародний день сім’ї 2023: дата

У 1993 році ООН встановила Міжнародний день сім’ї, а датою обрала 15 травня.

Щороку це свято має свою тему, наприклад, сім’ї та здоровий спосіб життя, проблеми незаможних сімей, роль батька.

День сім’ї: традиції в Україні та світі

У цей день прийнято дзвонити своїм рідним і кажуть їм приємні слова. Якщо є така можливість, родичі збираються разом за вечерею та обмінюються подарунками, словами подяки та любові.

Важливо в це свято сконцентрувати увагу на всьому світлому та хорошому, що принесла сім’я у життя. У жодному разі не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

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