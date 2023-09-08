Визначають результат важких битв. День танкіста — історія свята та привітання

В Україні День танкіста традиційно відзначають у другу неділю вересня. Цього року свято припадає на 10 вересня.

Ми на практиці впевнилися, наскільки важливою та тотально важкою є праця танкістів у ході війни. Тож у день святкування ми хочемо привітати всіх причетних до керування цими машинами.

Історію свята та привітання у віршах та прозі з Днем танкіста читай далі у матеріалі.

Зараз також дивляться

День танкіста: історія свята

Танкісти, попри велику броню та потужність своїх машин, були та залишаються мішенню для ворога. Історія цього свята тягнеться з часів СРСР, а святкування Дня танкіста в Україні було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1997 році.

Спочатку ця свято вшановувало заслуги танкістів під час Другої світової війни.

З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.

Нині танкові війська є основою Сухопутних військ України.

Привітання з Днем танкіста у прозі

Вітаю з професійним святом! Нині всі ми завдячуємо спокоєм та життям у мирних містах тобі та твоїм побратимам-танкістам. Дякую за роботу та щиро бажаю здоров’я, щастя та перемог — як на полі битви, так і в особистому житті!

***

Танки бруду не бояться, а танкісти — взагалі ні перед чим не зупиняються. Вітаю з Днем танкіста! Бажаю, щоб броня захищала, а впевненість та обачність не покидали тебе. Зі святом!

***

Вітаю з Днем танкіста! Бажаю йти на прорив без ушкоджень, не втрачати позитиву та віри у краще. Міцності як у танка, винахідливості та впевненості бажаю у цей день! Щастя, здоров’я, фарту, кохання та реалізації!

День танкіста: привітання у віршах

Танкістам сьогодні всім вітання!

Нехай кінь залізний вас не підведе!

Відкинувши геть тривоги та сумніви,

Нехай вперед він по життю вас несе!

***

Завжди готовий до бою й атаки екіпаж,

Без сумнівів, швидко входите у раж.

Працюєте швидко, професійно й чітко,

Вітаю вас, дорогі танкісти!

***

Вітаю з Днем танкіста

І щиро бажаю:

Здоров’я, фарту, успіху та іскру,

Яка б ніколи в очах не загасала!

З ходом російсько-української війни в Україні також започаткували день ТрО. Коли його відзначають, ми писали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.