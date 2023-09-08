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Визначають результат важких битв. День танкіста — історія свята та привітання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 18:30
День танкіста 2023
Фото: Facebook

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