Визначають результат важких битв. День танкіста — історія свята та привітання

В Україні День танкіста традиційно відзначають у другу неділю вересня. Цього року свято припадає на 10 вересня.
Ми на практиці впевнилися, наскільки важливою та тотально важкою є праця танкістів у ході війни. Тож у день святкування ми хочемо привітати всіх причетних до керування цими машинами.
Історію свята та привітання у віршах та прозі з Днем танкіста читай далі у матеріалі.
Танкісти, попри велику броню та потужність своїх машин, були та залишаються мішенню для ворога. Історія цього свята тягнеться з часів СРСР, а святкування Дня танкіста в Україні було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1997 році.
Спочатку ця свято вшановувало заслуги танкістів під час Другої світової війни.
З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.
З початком російсько-української війни сенс свята дещо змінився: українці ментально відокремилися від пропаганди СРСР, бо тепер мужні воїни боронять рідну країну від окупантів РФ.
Нині танкові війська є основою Сухопутних військ України.
Вітаю з професійним святом! Нині всі ми завдячуємо спокоєм та життям у мирних містах тобі та твоїм побратимам-танкістам. Дякую за роботу та щиро бажаю здоров’я, щастя та перемог — як на полі битви, так і в особистому житті!
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Танки бруду не бояться, а танкісти — взагалі ні перед чим не зупиняються. Вітаю з Днем танкіста! Бажаю, щоб броня захищала, а впевненість та обачність не покидали тебе. Зі святом!
Вітаю з Днем танкіста! Бажаю йти на прорив без ушкоджень, не втрачати позитиву та віри у краще. Міцності як у танка, винахідливості та впевненості бажаю у цей день! Щастя, здоров’я, фарту, кохання та реалізації!
110 ОМБр
Танкістам сьогодні всім вітання!
Нехай кінь залізний вас не підведе!
Відкинувши геть тривоги та сумніви,
Нехай вперед він по життю вас несе!
Завжди готовий до бою й атаки екіпаж,
Без сумнівів, швидко входите у раж.
Працюєте швидко, професійно й чітко,
Вітаю вас, дорогі танкісти!
Вітаю з Днем танкіста
І щиро бажаю:
Здоров’я, фарту, успіху та іскру,
Яка б ніколи в очах не загасала!
З ходом російсько-української війни в Україні також започаткували день ТрО. Коли його відзначають, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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