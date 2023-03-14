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День українського добровольця: історія свята та привітання

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Березня 2023, 12:15
День українського добровольця
Фото: Facebook

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