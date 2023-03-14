День українського добровольця: історія свята та привітання

Українці не так давно почали відзначати військові свята. Однак з початком повномасштабного вторгнення такі дати стали ще важливішими для кожного, хто причетний до нашого війська. Наприклад, сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця: що це за свято — читай у матеріалі.

День українського добровольця: історія

Пам’ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Дата 14 березня була обрана не випадково: цього дня у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону.

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Ті чоловіки та жінки добровільно поїхали на Схід України, аби захищати країну від агресора.

Того ж року облдержадміністрації почали формування лав Територіальної оборони, до яких добровільно йшли українці. Під час повномасштабної війни добровольчі рухи збільшилися у кількадесят разів.

Привітання з Днем українського добровольця: проза

Бажаю сили та наснаги стояти на фронті українському і власному! Бажаю перемоги Україні та захисникам, які власними потом і кров’ю виборюють її!

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Вітаю всіх чоловіків і жінок захисників України. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо!

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Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Хай над головою завжди буде мирне небо!

Привітання з Днем українського добровольця: вірші

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

* * *

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

І більше життєвих та світлих надій!

* * *

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

Історію одного українського добровольця ми розповідали раніше: про мотивацію піти на фронт та що допомагає не впасти духом на війні, — читай у матеріалі.

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