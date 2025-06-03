Стиль життя Свята

День велосипедиста 2025 в Україні та світі: звідки свято і як його відзначають

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2025, 14:45
день велосипедиста 2025
Фото Pexels

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