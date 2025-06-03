День велосипедиста 2025 в Україні та світі: звідки свято і як його відзначають

Фото Pexels Велосипедист у сучасному світі — це такий собі пішохід на прискоренні. Він встигає більше, добирається далі, і при цьому майже не втрачає відчуття свободи, яке маєш на своїх двох. Поки пішохід ще йде — велосипедист уже п’є каву на фініші. Він економить час і гроші, і на всі сто насолоджується відчуттям руху, бо коли ноги крутять педалі, думки теж летять уперед. Коли День велосипедиста 2025 в Україні та світі — розказуємо у матеріалі. День велосипедиста 2025 в Україні День велосипедиста — це свято, яке набирає популярності і в Україні, і у світі. Офіційна міжнародна дата святкування — 3 червня, і у 2025 році вона припадає на вівторок. Це офіційно затверджена дата: у 2018 році її ухвалила Генеральна Асамблея ООН, на честь простого, доступного, екологічного транспорту, яке вважають здоровим способом пересування. Читати на тему Як вибрати велосипед за зростом дитини: корисні поради та прості формули розрахунку Як правильно вибрати велосипед дитині за зростом та відповідно її віку — дізнавайся прості формули. Загалом велосипед як транспорт існує вже майже два століття. Його прадідом був двоколісний самокат, запатентований у 1818 році німецьким професором бароном Карлом фон Дрезом. Ідея швидко набрала обертів — у 1830-х коваль Кіркпатрік Макміллан створив модель із сідлом і педалями, яка вже дещо нагадувала сучасний велосипед.У Європі цей транспорт став популярним у 1990-х роках, однак офіційного свята — Дня велосипедиста — до 2018 року не існувало. Як святкують День велосипедиста В України у День велосипедиста зазвичай організовують велопаради, флешмоби, конкурси на найкреативніше оформлений велосипед і навіть костюмовані велозаїзди. У Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших великих містах часто проводять велоакції, мета яких — звернути увагу на потребу в якісній велоінфраструктурі, необхідності дбати про безпеку руху та чисте повітря. Деякі організації проводять також освітні заходи: майстер-класи з ремонту велосипедів, з безпечної їзди, лекції про права велосипедистів на дорозі. Pexels А ще свято є чудовою нагодою для багатьох людей просто дістати велосипед із комори чи балкона і згадати, як це — відчути вітер у волоссі та крепатуру в ногах. У світі День велосипедиста святкують ще активніше. Наприклад, у Нідерландах, де велосипед — частина культури, у цей день проводять масові акції та концерти на вулицях. У США, Канаді, Німеччині проводяться тематичні велотури з екскурсіями. Отже, День велосипедиста — це про стиль життя та турботу про здоров’я і довкілля. І навіть якщо ти не фанат (-ка) велопоїздок, цей день — ідеальний привід сісти на велосипед і згадати, що свобода може починатися з педалей. Поцікався також: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати велосипед. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter