Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Фото Pexels Українська нація схильна до відзначань дат, присвячених тій чи іншій події. Зокрема велику увагу ми надаємо своєму народному однострою — вишиванкам. Коли День вишиванки 2025 в Україні та які традиції святкувань — далі у матеріалі. День вишиванки 2025 День вишиванки є неофіційним народним святом, яке започаткували у 2006 році. Зазвичай День вишиванки припадає на третій тиждень травня, у четвер. Цього року День вишиванки відзначають 15 травня. До речі, святкують це важливе для українців свято не лише у нас, а й за кордоном: українська діаспора у цей день виходить на площі міст у вишиванках. Читати на тему Вишита історія Львівщини: сокальська сорочка визнана культурною спадщиною України Сокальська сорочка має довгу історію, яка бере свій початок з давніх часів. Читай, чим вона особлива. Історія та традиції святкування Дня вишиванки Свій початок свято бере з ідеї студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Акція мала назву Всесвітній день вишиванки, тоді її підтримали студенти та викладачі ВНЗ. Фото: Бугайчук Анна Нині в День вишиванки школярі, студенти та дорослі одягають вишиванку та йдуть в ній у звичних справах. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об’єднуються українці в одній ідеї та показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. День вишиванки не передбачає обов’язкових заходів, завжди проходить з ініціативи молоді та освітян.А як жінка вишивала сорочки під носом у росіян, — читай у нашому іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вишиванка, свята, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter