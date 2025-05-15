Стиль життя Свята

Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Вікторія Мельник, журналістка сайту 15 Травня 2025, 08:15
День вишиванки
Фото Pexels

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