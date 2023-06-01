Миру, щастя та більше щирого сміху! Привітання з Днем захисту дітей у віршах та прозі

День захисту дітей святкують у багатьох країнах світу. Цього дня об’єднуються, щоби забезпечити дітям світле майбутнє, захистити їхні права.

1 червня традиційно вітають дітей та влаштовують різні заходи для їхнього відпочинку та розвитку. Ми зібрали для тебе вітання з Днем захисту дітей у віршах та прозі.

Привітання з Днем захисту дітей у прозі

З Днем захисту дітей! Нехай кожна дитина буде здорова, щаслива та окутана любов’ю. Нехай малюки радують батьків своєю щирістю, допитливістю та потягом до пригод. У це світле свято бажаю всім сім’ям порозуміння, добра та ніжності.

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З Днем захисту дітей! Нехай життя кожної дитини буде барвистим, а емоції яскравими та незабутніми. Нехай кожен день у дитинстві буде ідеальним, щоб мріяти, уявляти, веселитися та творити, а щасливі дитячі посмішки наповнюють нудні будні дорослих радістю.

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Вітаю із Днем захисту дітей! Бажаю чистого та мирного неба над головою, щоб діти більше сміялися та менше лили сльози. Нехай діти наповнюють життя дорослих лише приємними моментами, а всі витівки та дурниці будуть незначними.

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Щиро вітаємо з Днем захисту дітей усіх малюків! Нехай права дітей ніколи не порушуються! Щасливе дитинство буде у кожної дитини, у гідних умовах, яскравих фарбах та радості! У перший день довгоочікуваного літа бажаю спекотного сонечка, виконання бажань та море подарунків!

З Днем захисту дітей у віршах

Хай небо буде чистим, без хмаринок. Хай сонечко лоскоче до нестями! Нехай здоровими зростають діти І хай щасливі будуть мами! Бажаємо нині вам багато З Днем захисту дітей, Із вашим святом!

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Перше червня – ваша втіха, Бо цей день у всьому світі, Присвятили нашим дітям! Все навкруги у квітах, Променів сонця багато – На планеті Земля наші діти Відзначають нині свято.

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Всміхається сонце привітно й ласкаво, Цей день на планеті хай щастям сяє Час радісно лине, змістовно й цікаво Добробутом повниться кожна сім’я Хай війни стихають від сміху дитини, Душа очищається, серце співа, А розум підносить крізь будні людину, Порядність всю землю нехай обійма!

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Дуже гарне свято Завітає влітку. Принесе всім радість, Сонце, сміх і світло. Бо на перше червня Діток ми вітаєм – Хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаєм! Бо для них сьогодні Все, що є на світі. Головне, щоб були Щасливі всі діти!

До Дня захисту дітей Володимир Зеленський зачитав щоденник хлопчика з Маріуполя про війну та повідомив, скільки дітей вбила Росія за цей час в Україні.

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