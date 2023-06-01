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Миру, щастя та більше щирого сміху! Привітання з Днем захисту дітей у віршах та прозі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Червня 2023, 10:45
День захисту дітей 2023: привітання у віршах та прозі
Фото: Pexels

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