Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024

Лютий у 2024 році для вірян не буде дуже багатим на свята. За новоюліанським календарем, що був ухвалений ПЦУ 1 вересня 2023 року — головним святом в останній зимовий місяць буде Стрітення Господнє. А щоб детальніше й про інші важливі дні у лютому — дивися наш календар церковних свят.
Згідно з новоюліанським календарем, більшість церковних свят змінили дати на 13 днів. Тож тепер календар церковних свят на лютий 2024 має такий вигляд:
А розповідь про історію та традиції цих церковних свят у лютому — читай далі.
Стрітення Господнє — це одне з дванадцяти великих християнських свят, що відзначаються на 40-й день після Різдва Христового. Це свято присвячене події, що описана в Євангелії від Луки — зустрічі немовляти Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі.
Згідно з переказами, Діва Марія та Йосип віднесли Ісуса Христа до Храму на знак вдячності Господу. Симеон жив майже 300 років. Та як тільки він взяв немовля на руки — одразу помер. Так він визнав Ісуса Христа Визволителем, про якого йшлося у пророцтві.
Свята мучениця Агафія відома своєю вірою та мужністю у період гоніння на християн у Римській імперії. Вона зазнала численних мук за віру у Христа, але не відреклася від своїх переконань. Її життя та страждання служать прикладом твердості віри та відданості Богу.
Віддання Стрітення Господнього символізує закінчення періоду, присвяченого цій події, і повернення до звичайного церковного порядку.
Святий Мелетій був архієпископом Антіохії й відомий своїм богослов’ям та прагненням зміцнити єдність церкви. Святий за життя тричі перебував у засланні за вірність Христовій Церкві. Він шанується за свою проповідницьку діяльність та зусилля у боротьбі за православну віру.
Попільна середа є першим днем Великого поста у католицькій вірі, який настає за 46 днів до Великодня. В цей день віряни відвідують церковні служби, під час яких священник за обрядом виводить великим пальцем знак хреста із попелу спершу на своєму чолі та, а потім на чолах парафіян.
Апостол Архип був одним із 70 учнів Ісуса Христа та згадується у Новому заповіті. Він був єпископом міста Колоси у Фригії. У цей день віряни вшановують його відданість та служіння церкві.
Головне фото: редакторка сайту Вікна-новини Діана Просяник
Раніше ми розповідали, які церковні свята та коли відзначатимуть за новим церковним календарем у 2024.
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