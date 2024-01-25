Свята

Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Січня 2024, 14:30
Календар церковних свят

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
петунії
Коли сіяти петунію у 2024 році: основні правила посадки та догляду
Градусник
Без паніки: що робити, якщо розбився термометр
Міс Японія-2024 стала українка: що відомо про 56-й конкурс краси
Українка стала Міс Японія-2024! Що відомо про конкурс краси та переможницю
Дивитись більше

Матеріали по темі

Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
25 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня
День Тетяни 2023: коли святкують, історія та традиції свята
Тетянин день 2024: дата, історія та традиції святкування в Україні
Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
Тетянин день: привітання у прозі та віршах 2024
церковний календар 2024
Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 25 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:06
Снайперка Анастасія після ампутації мріє повернутися на фронт
Йдемо до посадки, шукати мою ногу. Снайперка Анастасія про підрив на міні та мрію повернутися на фронт
0:06:54
Як українці зірвали плани Росії в Італії
Фільм з фейками про Бучу та виставка “відбудови” Маріуполя — як українці зірвали плани РФ в Італії
0:05:07
Харків
Загинув навіть песик! У Харкові закінчилась аварійно-рятувальна операція
0:04:46
стадіон Локомотив
Станемо ще сильнішими! Яке майбутнє у столичного Локомотива після російської атаки
0:05:54
не допуск росіян на олімпіаду
Уже точно недопущені! В яких видах спорту росіяни не потраплять на Олімпійські ігри 2024
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 24 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:51
Василь Зеленевич
Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє майбутнє
0:12:38
множинне громадянство
Перелік країн буде регламентуватися: Кулеба розвінчав міфи про множинне громадянство
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Більше відео
Рецепт бургера
Читати далі
Соковитий, запашний і дуже апетитний: рецепт бургера від Євгена Клопотенка
Як виростити лимон із кісточки
Читати далі
Як виростити лимон із кісточки: особливості догляду за цитрусовим деревом та основні лайфхаки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь