Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024

Лютий у 2024 році для вірян не буде дуже багатим на свята. За новоюліанським календарем, що був ухвалений ПЦУ 1 вересня 2023 року — головним святом в останній зимовий місяць буде Стрітення Господнє. А щоб детальніше й про інші важливі дні у лютому — дивися наш календар церковних свят.

Календар церковних свят на лютий 2024: церковний календар

Згідно з новоюліанським календарем, більшість церковних свят змінили дати на 13 днів. Тож тепер календар церковних свят на лютий 2024 має такий вигляд:

2 лютого 2024 року — Стрітення Господнє;

5 лютого — мучениці Агафії;

9 лютого — віддання Стрітення Господнього;

12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

14 лютого 2024 року — Попільна середа (початок Великого католицького поста);

19 лютого — апостола Архипа.

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Церковні свята у лютому

2 лютого 2024 року — Стрітення Господнє

Стрітення Господнє — це одне з дванадцяти великих християнських свят, що відзначаються на 40-й день після Різдва Христового. Це свято присвячене події, що описана в Євангелії від Луки — зустрічі немовляти Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі.

Згідно з переказами, Діва Марія та Йосип віднесли Ісуса Христа до Храму на знак вдячності Господу. Симеон жив майже 300 років. Та як тільки він взяв немовля на руки — одразу помер. Так він визнав Ісуса Христа Визволителем, про якого йшлося у пророцтві.

5 лютого — мучениці Агафії

Свята мучениця Агафія відома своєю вірою та мужністю у період гоніння на християн у Римській імперії. Вона зазнала численних мук за віру у Христа, але не відреклася від своїх переконань. Її життя та страждання служать прикладом твердості віри та відданості Богу.

9 лютого — віддання Стрітення Господнього

Віддання Стрітення Господнього символізує закінчення періоду, присвяченого цій події, і повернення до звичайного церковного порядку.

12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

Святий Мелетій був архієпископом Антіохії й відомий своїм богослов’ям та прагненням зміцнити єдність церкви. Святий за життя тричі перебував у засланні за вірність Христовій Церкві. Він шанується за свою проповідницьку діяльність та зусилля у боротьбі за православну віру.

14 лютого 2024 року — Попільна середа (початок Великого католицького поста)

Попільна середа є першим днем Великого поста у католицькій вірі, який настає за 46 днів до Великодня. В цей день віряни відвідують церковні служби, під час яких священник за обрядом виводить великим пальцем знак хреста із попелу спершу на своєму чолі та, а потім на чолах парафіян.

19 лютого — апостола Архипа

Апостол Архип був одним із 70 учнів Ісуса Христа та згадується у Новому заповіті. Він був єпископом міста Колоси у Фригії. У цей день віряни вшановують його відданість та служіння церкві.

Головне фото: редакторка сайту Вікна-новини Діана Просяник

Раніше ми розповідали, які церковні свята та коли відзначатимуть за новим церковним календарем у 2024.

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