Грудень завершує 2026-й рік і підводить символічну риску під усіма цьогорічними подіями, що вже відлітають у минуле. Кінець року, як завжди, стане насиченим, оскільки впродовж всього місяця на нас очікує багато важливих та приємних свят.

У нашому матеріалі розповідаємо, коли державні та професійні свята у грудні 2026.

Державні свята в грудні 2026

Календар свят на грудень 2026 нагадає тобі про важливі дати, коли необхідно привітати або віддати шану причетним до свята людям. В останньому місяці року таких важливих днів маємо мінімум 16.

25.12 — Різдво Христове

В Україні Різдво Христове є державним святом, яке передбачає надання працівникам вихідного. Однак в умовах воєнного стану Різдво — це робочий день, якщо роботодавець самостійно не ухвалить рішення запровадити святковий вихідний.

Календар професійних свят у грудні 2026

01.12 — День працівників прокуратури

Усі співробітники української прокуратури відзначають своє професійне свято на початку зими. 1 грудня 1991 року народні депутати ухвалили закон Про прокуратуру, на честь цього й була обрана відповідна дата святкування.

03.12 — Міжнародний день людей з інвалідністю

Цей день привертає увагу до проблем людей з інвалідністю, а також наголошує на необхідності захисту їхніх прав та гідності. Запроваджений 14 жовтня 1992 року.

04.12 — День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії збігається із народним святом День Св. Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів. Це професійне свято підкреслює важливу роль ракетних військ та артилерії України у захисту нашої держави.

05.12 — День працівників статистики

Працівники органів статистики святкують своє свято 5 грудня — в день, коли 2001 року розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.

06.12 — День Збройних Сил України

Відзначають в день ухвалення закону Про Збройні Сили України, яке відбулося 6 грудня 1991 року. Після переходу на новий календар День Збройних Сил України почав збігатися із Днем Св. Миколая.

07.12 — День місцевого самоврядування

Цього дня вітають зі святом усіх працівників сільських, міських, районних та обласних рад. Саме 7 грудня 1990 року був ухвалений закон Про місцеве самоврядування.

10.12 — Міжнародний день прав людини

Метою цього дня є проголошення рівності всіх людей на світі, що є важливою передумовою свободи та справедливості. Свято запровадила Генасамблея ООН у 1950 році.

12.12 — День Сухопутних військ України

Професійне свято на честь механізованих, танкових, ракетних військ, артилерії, частини ППО та спеціальних військ. Засновано указом президента у 1997 році.

13.12 — День благодійництва

В Україні День благодійництва відзначають у другу неділю грудня. Метою є поширення милосердя та гуманізму, а також заохочення людей до благодійної діяльності.

14.12 — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Цей день пам’яті відзначаються щорічно у день завершення будівництва саркофага над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Віддають шану мужності та героїзму учасників ліквідації аварії щорічно з 2006 року.

15.12 — День працівників суду

Професійне свято працівників судової системи України. У грудні 1917 року в Українській Народній Республіці заснували перший Генеральний суд, тож дата професійного свята має прив’язку до цих історичних подій.

17.12 — День працівника державної виконавчої служби

Цього дня своє професійне свято відзначають працівники органів Державної виконавчої служби. Свято засновано в липні 2009 року.

19.12 — День адвокатури

19 грудня варто привітати знайомих адвокатів, усіх людей, які займаються юридичним захистом інших, зокрема й на безоплатній основі. Датою святкування обрано запровадження закону Про адвокатуру 19 грудня 1992 року.

22.12 — День енергетика

Цього дня варто привітати працівників енергетики та електротехнічної промисловості, зокрема працівників електростанцій, інженерів та ремонтників, які дбають про наш добробут в такий складний час.

22.12 — День працівників дипломатичної служби

22 грудня 1917 року в УНР створили Генеральне секретарство міжнародних справ. На честь такої визначної події в сучасній українській державі святкують День працівників дипслужби.

24.12 — День працівників архівних установ

Напад РФ на Україну щодня випробуває архівну галузь новими складнощами, тож працівники українських архівів тепер є охоронцями нашої пам’яті в умовах тривалої війни.

Тепер ти знаєш, які свята в грудні 2026, і кого варто привітати або просто підтримати у відповідну дату.

Дивись також Церковний календар на грудень 2026 — нові дати важливих свят.

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