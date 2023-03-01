Коли День бабусі 2023 і як це свято відзначають в Україні

День бабусі — тепле і радісне сімейне свято. Його присвятили бабусям для того, щоб онуки згадали про них, завітали в гості, допомогли та обдарували турботою рідну людину. Коли День бабусі 2023 — читай у матеріалі.

Коли День бабусі 2023

У всьому світі День бабусі відзначають по-різному та у різні дні. Християни, наприклад, вітають своїх рідних 26 липня. Цього дня відбувається літургія на честь Анни та Йоакима — рідних Ісуса Христа.

У Франції це свято відзначають у 5 березня, в Польщі — 21 січня. 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку.

Зараз також дивляться

Коли День бабусі в Україні

В Україні День бабусь та дідусів святкують 28 жовтня. Окремо Дня бабусі та Дня дідуся у нас немає. Тому цього дня заведено вітати мам і тат своїх батьків. Збиратися разом з ними за одним столом, дарувати символічні подарунки та розмовляти, приділяючи кожному увагу.

Чому святкують День бабусі та дідуся

Дуже давно у слов’ян існувало свято Осінні діди, яке припадало на кінець жовтня. Люди вшановували пам’ять предків, яких з ними вже не було, та вірили, що духи родичів у ці дні їм допомагають. Сім’ями вони проводили різні ритуали, приходили на могили померлих, запалювали свічки тощо.

У 2009 році в Голландії запропонували запровадити свято для бабусь та дідусів.

Цю ідею подали у голландському бюро квітів. Вона полягала в тому, щоб онуки дарували квіти мамам та татам своїх батьків, щоб зробити зв’язок між поколіннями ще міцнішим.

Історики запропонували зрушити дату цього свята на кінець жовтня.

Так важливі традиції наших предків знайшли відлуння сьогодні. Саме тому в Україні свято відзначають щороку 28 жовтня.

День бабусі та дідуся: мета свята

Найголовніше цього дня — довести старшому поколінню, що вони є й будуть важливою частинкою життя. Онуки цього дня мають шанувати своїх родичів, прислухатися до них, цінувати бабусь та дідусів.

Міжнародний день літніх людей та День бабусі та дідуся: у чому різниця

Важливо пам’ятати, що не у всіх літніх людей є діти та онуки. Тому вітати 28 жовтня всіх літніх людей з Днем бабусі та дідуся не можна. Потрібно обов’язково переконатись у наявності в цих людей онуків. Якщо їх немає, знайомих літніх людей можна вітати 1 жовтня.

Читай, коли святкують Великдень у 2023 році, у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.