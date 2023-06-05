Можливість висловити шану і вдячність: коли День медика 2023 в Україні

День медика або інша назва свята — День медичного працівника — це щорічне свято, яке має змінювану дату. Його святкують у третю неділю червня. Читай у нашому матеріалі, коли День медика 2023 в Україні — про дату і значення свята.

Коли День медика 2023 в Україні: дата святкування

Цьогоріч День медика 2023 в Україні припадає на 18 червня. З цим святом вітають усіх працівників сфери охорони здоров’я. Свято було започатковане на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України.

Уже не вперше багато українських медиків відзначатимуть професійне свято на роботі. Хтось на передовій, хтось у тилу. Всі вони роблять благородну і визначну справу — рятують життя українців.

Тому не забудь привітати рідних, знайомих чи близьких-лікарів. Подякуй за врятовані життя та важку роботу.

Традицій святкування цього дня немає, тому для лікарів влаштовують майстер-класи, лекції та виставки. Минулоріч міський голова Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський нагороджували медиків за порятунок та неоціненний вклад у життя людей.

Насамперед вітають лікарів, парамедиків, фельдшерів, медичних сестер та братів. Свято відзначають і ті, хто працює у сфері охорони здоров’я — медичні інженери, біологи та хіміки, лаборанти тощо.

День медиків — не тільки професійне свято, а ще й можливість висловити вдячність, солідарність та повагу тим, хто рятує життя.

Привітати медиків можна теплими словами, приємними подарунками, вдячністю чи донатом на потреби медичних організацій та батальйонів на фронті.

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