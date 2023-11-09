Коли День працівника культури 2023: дата й креативні привітання

У четвер, 9 листопада, в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

У цей день креативні й талановиті працівники влаштовують концерти та відзначають професійне свято. Коли День працівника культури: дата та креативні привітання — читай в матеріалі.

Коли День працівника культури у 2023 році та що потрібно знати про це свято

Раніше це свято відзначали у березні, 23 числа. Цю дату встановив Віктор Янукович, коли ще був президентом.

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Однак у 2013 році свято перенесли на 9 листопада.

Адже так воно збігалося з іншим важливим святом — Днем української писемності та мови.

Всеукраїнський День працівника культури: привітання у прозі

Вітаю із Всеукраїнським Днем працівника культури! Хочу побажати тобі творчої наснаги, неймовірного польоту думок та фантазій і цікавих проектів. Аби й у роботі, й у житті тебе завжди переслідували удача, щастя та любов!

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Зі святом! У Всеукраїнський День працівників культури хочу побажати миру, світла та неймовірно цікавої роботи! Аби у твоєму житті завжди було місце сонячним думкам, емоціям і людям. Бажаю злагоди й достатку всій твоїй сім’ї!

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У День працівників культури 2023 хочу побажати тобі втілення всіх професійних (і не тільки) мрій! Хочу побажати тобі отримувати тільки позитивні й цікаві емоції від кожного робочого й вихідного дня. Аби сцена та сценарій були тільки на роботі, а вдома завжди тебе чекали близькі й рідні люди!

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Від щирого серця вітаю з професійним святом! Хочу побажати тобі успіхів та терпіння. Щоб кожен день твого життя був невимовно радісним, успішним, цікавим та милим. Щоб всі твої рідні завжди були в безпеці та дарували тільки щастя й любов!

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Вітаю! В цей день хочу побажати тобі витримки, позитиву, гарних результатів на роботі. Додам, що таких професіоналів, як ти, потрібно цінувати та говорити про це не раз у рік, а кожен день твого життя! Спасибі за неймовірно важливу роботу, яку робиш щодня!

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Зі святом! Бажаю, аби тебе ніколи не покидала муза! Розвитку, легких завдань, неймовірних досягнень та визнання! Бажаю завжди отримувати від своєї роботи тільки позитив та неймовірні враження! Хочу, щоби не тільки сьогодні, а й кожен твій день був схожим на свято. Обіймаю!

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Вітаю з Всеукраїнським Днем працівника культури! Від щирого серця бажаю тобі злагоди, здоров’я та неймовірних досягнень завжди й всюди! Хочу побажати тобі натхнення, радості, позитивного мислення і щирих емоцій!

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Вітаю з професійним святом! Бажаю тобі багато радості та задоволення від роботи! Бажаю мирного неба, цікавих проєктів та море позитивних вражень! Щоб робота була захопливою, довгою та цікавою подорожжю, а не складним етапом життя!

За кілька місяців Новий рік, але перед тим у деяких країнах відзначають День подяки. Раніше ми розповідали, коли День подяки у 2023 році.

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