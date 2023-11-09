Коли День сестри 2023: дата свята й де його відзначають

Хоча День сестри не такий популярний в Україні як День матері або батька, він не менш важливий. Відомо, що День сестри щороку святкують у першу неділя серпня.
У 2023 році свято припало на неділю, 6 число. І хоч День сестри вже відзначили цьогоріч, важливо знати, коли День сестри у 2024 році, аби не забути привітати свою споріднену душу хоча б у наступному році. Коли День сестри у 2024 році — читай у матеріалі.
Через те, що День сестри вирішено відзначати у першу неділю останнього літнього місяця, у 2024 році це свято припадає на 4 серпня.
Цей неофіційний день є своєрідним нагадуванням про цінність родинних зв’язків не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.
У цей день сестри створюють власні традиції, зустрічаються та згадують дитинство, перші помилки, розбиті коліна, цікаві подорожі, табори відпочинку, закоханість та багато іншого.
Такі посиденьки зближують та не дають забути про те, що ти ніколи не будеш самотньою, якщо поруч є сестра.
Такі посиденьки зближують та не дають забути про те, що ти ніколи не будеш самотньою, якщо поруч є сестра.
Брати теж в цей день вітають своїх улюблених сестричок. Вони дарують їм квіти, солодощі, свічки та милі подарунки.
Достеменно невідомо, як і де саме виникло це свято. Однак зараз його щорічно відзначають в багатьох країнах. Наприклад, у США, Індії, Європі та в Україні. Сталої дати святкування Дня сестер теж немає.
Для того, щоб зміцнити сестринський зв’язок і висловити любов до своєї рідної сестри, можна підготувати такі активності:
Зовсім скоро святкуватимуть Новий рік. Раніше ми розповідали, як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулося.
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