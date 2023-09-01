Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2023 в Україні

Зовсім нещодавно школярі та їхні батьки скуповували щоденники й квіти в очікуванні 1 вересня. А вже незабаром на українських освітян чекає інше важливе свято – День вчителя!

Коли відзначають День учителя у 2023 році в Україні? Яка історія свята та кого вітати цього дня? Дата святкового дня вчителя — все це у матеріалі!

Коли день вчителя в 2023 році

День вчителя в Україні цьогоріч припадає на неділю, 1 жовтня. Не секрет, що День учителя українці відзначають щорічно у першу неділю жовтня, а зі святом вітають не тільки вчителів, а й усіх педагогів.

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День вчителя 2023: історія свята

Вперше День вчителя почали відзначати у Бразилії, в маленькій школі міста Сан-Пауло. Цікаво, що майже 200 років тому бразильський Імператор Педро I видав Указ про початкову освіту.

Згідно з указом, в кожному населеному пункті країни мала бути своя школа для навчання дітей азбуці.

Як відомо, вперше День вчителя відсвяткували у 1947 році. Того дня педагоги та учні організували затишне свято і принесли до школи випічку власного приготування.

А от в Україні День вчителя почали відзначати відносно недавно, 29 років тому.

Він не є неробочим днем, але на День вчителя у школах організовуються різноманітні святкові заходи, основна мета яких — подякувати вчителям за їхню щоденну працю.

Що дарувати на День вчителя 2023

Якщо ви мізкуєте над тим, що подарувати вчительці на День вчителя 2023 замість квітів, ловіть цікавий список подарунків.

Набір напоїв: чай або кава у подарунковому упакуванні.

Сертифікат у книжковий магазин або будь-який інший (залежить від інтересів самого вчителя).

Смачний шоколад або кошик фруктів.

Посуд. Доволі практично і зайвим точно не буде.

Фотоальбом. У нього можна вклеїти фото вашого класу з веселих шкільних років.

Набір записників з якісних матеріалів.

Насправді важливо не те, що дитина подарує на День вчителя, а як вона це зробить. Одними із найкращих подарунків вчителю в цей час будуть старанність та навчання учня.

Раніше ми розповідали, як організувати навчання вдома, щоб дитина не лінилася займатися.

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