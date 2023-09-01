Свята

Вчителько моя, зоре світова: коли День вчителя 2023 в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 11:14
День вчителя
Фото: Unsplash

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