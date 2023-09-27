Вперше за новою датою: коли день захисників і захисниць України 2023

Українське суспільство нині як ніколи розуміє всю важливість вшанування роботи військових, які виборюють нашу незалежність у війні проти Росії. Бо кожен метр української землі — це їхня плоть, кров, піт та життя.

Коли в Україні відзначають День захисників та захисниць у 2023 році, яка історія свята та його значення для українців, ми розповімо тобі далі.

День захисників та захисниць України 2023: історія свята

Вперше потреба у такому дні виникла після російської окупації Криму у 2014 році. Указом президента Петра Порошенка тоді було започатковано святкування Дня захисника, яке традиційно відзначали у свято Покрови, 14 жовтня.

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Згодом, у серпні 2021 року, наступний і чинний президент Володимир Зеленський підписав указ для встановлення гендерної рівності. Відтоді свято має назву День захисників та захисниць України.

Для українців це свято має велике значення. Сьогодні, коли наша національна свідомість щодня тільки зростає, нам як ніколи раніше варто пам’ятати й ціну того, що за що бореться український народ.

Коли відзначають День захисників та захисниць 2023

Згідно з новим календарем, на який українці перейшли у вересні 2023 року, багато свят перенеслося на два тижні назад.

Так, День захисників та захисниць України у 2023 році ми відзначатимемо у неділю, 1 жовтня.

— Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто б’ється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України, — йдеться в повідомленні на Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

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